Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

Ya hay fecha para que el Mercat Central provisional en la plaza Santa Clara abra sus puertas. Ayuntamiento y vendedores han pactado "de mutuo acuerdo" la apertura de la nueva infraestructura, que sustituirá temporalmente el servicio mientras duren las obras del edificio emblemático de la plaza Mayor, el próximo 12 de febrero.

Lo anunció ayer el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, tras la reunión junto al concejal de Comercio, Alberto Vidal; el gerente del Mercat Central, José Luis Hernández, así como vendedores, arquitectos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de las obras.

Toledo explica que “tal y como también se acordó, los vendedores podrán ir desmontando sus respectivos puestos del Mercat Central y trasladándolos a partir de la tarde del sábado 31 de enero y hasta el miércoles 11 de febrero”.

Es importante destacar que "durante todo el proceso de traslado de los diferentes puestos, no habrá venta al público ni en el Mercado Central ni en el mercado provisional, tal y como se ha acordado también con los vendedores, facilitando las labores de traslado”, como señala el concejal delegado de obras.

Reunión entre el Ayuntamiento y los vendedores del Mercat Central para dijar el traslado. / Mediterraneo

En este sentido, Sergio Toledo ha resaltado que “este traslado al mercado provisional de Santa Clara se fijó tras la campaña navideña para no perjudicar al periodo de ventas más importantes de todo el año que tiene nuestro mercado, atendiendo de nuevo las sugerencias de los vendedores, y adaptando el cronograma y ritmo de las obras a sus necesidades”.

Así será el Mercat provisional

Toledo también se ha referido al Mercat provisional recordando que “cuenta con todas las condiciones necesarias para la venta de productos tal y como se hace en el Mercat Central actual, incluso mejorando servicios de los que disponen ahora los comerciantes en los diferentes puestos". “Es un espacio que mejorará incluso la actividad de vendedores como también la experiencia y comodidad de las personas que acudan a comprar a este nuevo espacio provisional que es, además, luminoso y funcional, contando con 41 puestos y una superficie de 1.578 m²”, apunta el concejal.

El edil ha recordado que “la reforma integral del Mercat Central de Castellón, donde se enmarca este mercado provisional, cuenta con un presupuesto de más de 10 millones de euros. Un proyecto al que se comprometió ante notario la alcaldesa y que servirá también para avanzar en la ‘Tercera Transformación’ de Castellón por la que trabajamos a diario desde el Gobierno de la ciudad”.

La reforma integral del Mercado Central forma parte del Plan de Actuación Integrado Castellón (PAI Castellón) siendo uno de los siete proyectos a ejecutar con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Plurirregional de España para el periodo de programación 2021/2027.

Así será el nuevo Mercat Central provisional, aún en obras. / Mediterraneo

Desde el diálogo

El edil ha asegurado también que “los vendedores del mercado van a contar, como hasta ahora, con todo el apoyo y colaboración por parte del Ayuntamiento, para que el traslado sea de la manera más ágil y más cómoda posible”.

“Este proceso del traslado del Mercado Central al mercado provisional se está realizando, desde el mismo inicio del proyecto, de la mano de los propios vendedores, basándonos en el diálogo y la escucha activa para ir planificando todas las fases de la realización de esta reforma, recogiendo sus peticiones y adaptando los tiempos para que tengan las menores interferencias posibles en su actividad comercial”, ha asegurado el concejal.

Nuevo mercado como dinamizador

En cuanto al conjunto del proyecto, Toledo ha declarado que “el principal objetivo siempre es contar con el mejor mercado posible. Un mercado más moderno que va a servir de revulsivo comercial a todo el centro de la ciudad de Castellón, apostando por los productos de Km.0 de nuestra tierra y convirtiéndose polo de atracción turística como ocurre en otras capitales españolas y europeas”.