Fiestas
Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut
La entidad anima ya a apuntarse al multitudinario Concurso de Paellas, que se celcbrará el 10 de marzo
Habemus premiados. La Colla del Rei Barbut ha fallado ya el IX Concurso de Relatos Cortos Colla del Rei Barbut Rafael Lloret, premi Fundación Dávalos-Fletcher, con la participación en el jurado de Sara Lloret, David Carreres, María Victoria Pascual, José Vicente Ramón y Juan Manuel Velasco.
Han acordado por unanimidad otorgar el primer premio al relato 'Serena', de Wenley Montoya; el segundo premio, para Arturo España, presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y autor de relato corto, por 'Preludio poetico de una leyenda'; y el tercero a Joan Josep Trilles, por 'Un voladoret muy asoleado'.
- 'Serena', de Wenley Montoya.
- 'Preludio poético de una leyenda', de Arturo España.
- 'Un voladoret muy asoleado', de Joan Josep Trilles
El jurado hizo mención a "la gran calidad que este año han tenido los concursantes", dando la enhorabuena a los ganadores, a los que entregará el galardón en fechas cercanas a las fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo. "El año próximo continuaremos con esta labor cultural de dar a conocer la obra de Josep Pascual i Tirado", señalaron desde el ente vinculado a la semana grande.
En paralelo, desde la Colla del Rei Barbut avanzaron que, en los próximos días se publicarán ya las bases para inscribirse en el XXV Concurso de Paellas Intercolles", para el que ya hay fecha en el programa oficial de la Magdalena 2026: será el día 10 de marzo.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles