Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

Habemus premiados. La Colla del Rei Barbut ha fallado ya el IX Concurso de Relatos Cortos Colla del Rei Barbut Rafael Lloret, premi Fundación Dávalos-Fletcher, con la participación en el jurado de Sara Lloret, David Carreres, María Victoria Pascual, José Vicente Ramón y Juan Manuel Velasco.

Han acordado por unanimidad otorgar el primer premio al relato 'Serena', de Wenley Montoya; el segundo premio, para Arturo España, presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y autor de relato corto, por 'Preludio poetico de una leyenda'; y el tercero a Joan Josep Trilles, por 'Un voladoret muy asoleado'.

'Serena', de Wenley Montoya. 'Preludio poético de una leyenda', de Arturo España. 'Un voladoret muy asoleado', de Joan Josep Trilles

El jurado hizo mención a "la gran calidad que este año han tenido los concursantes", dando la enhorabuena a los ganadores, a los que entregará el galardón en fechas cercanas a las fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo. "El año próximo continuaremos con esta labor cultural de dar a conocer la obra de Josep Pascual i Tirado", señalaron desde el ente vinculado a la semana grande.

En paralelo, desde la Colla del Rei Barbut avanzaron que, en los próximos días se publicarán ya las bases para inscribirse en el XXV Concurso de Paellas Intercolles", para el que ya hay fecha en el programa oficial de la Magdalena 2026: será el día 10 de marzo.