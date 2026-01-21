Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren AdamuzEstafa en CastellóNieve en CastellónEncierro Sant PasqualPorterías precintadas CastellónBilletes falsosAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Fiestas

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

La entidad anima ya a apuntarse al multitudinario Concurso de Paellas, que se celcbrará el 10 de marzo

El Concurso de Paellas se celebrará el 10 de marzo.-

El Concurso de Paellas se celebrará el 10 de marzo.- / Kmy Ros

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Habemus premiados. La Colla del Rei Barbut ha fallado ya el IX Concurso de Relatos Cortos Colla del Rei Barbut Rafael Lloret, premi Fundación Dávalos-Fletcher, con la participación en el jurado de Sara Lloret, David Carreres, María Victoria Pascual, José Vicente Ramón y Juan Manuel Velasco.

Han acordado por unanimidad otorgar el primer premio al relato 'Serena', de Wenley Montoya; el segundo premio, para Arturo España, presidente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat y autor de relato corto, por 'Preludio poetico de una leyenda'; y el tercero a Joan Josep Trilles, por 'Un voladoret muy asoleado'.

  1. 'Serena', de Wenley Montoya.
  2. 'Preludio poético de una leyenda', de Arturo España.
  3. 'Un voladoret muy asoleado', de Joan Josep Trilles

El jurado hizo mención a "la gran calidad que este año han tenido los concursantes", dando la enhorabuena a los ganadores, a los que entregará el galardón en fechas cercanas a las fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo. "El año próximo continuaremos con esta labor cultural de dar a conocer la obra de Josep Pascual i Tirado", señalaron desde el ente vinculado a la semana grande.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, desde la Colla del Rei Barbut avanzaron que, en los próximos días se publicarán ya las bases para inscribirse en el XXV Concurso de Paellas Intercolles", para el que ya hay fecha en el programa oficial de la Magdalena 2026: será el día 10 de marzo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  6. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  7. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  8. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

"14 años trabajando para que se queme todo en una hora". Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

"14 años trabajando para que se queme todo en una hora". Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

Más de 200 vecinos de Sensal de Castelló denuncian el pipicán junto a dos colegios: más problemas

Más de 200 vecinos de Sensal de Castelló denuncian el pipicán junto a dos colegios: más problemas

Los Moros d'Alqueria exportan el nombre de Castelló al carnaval más largo del mundo

La nave calcinada en la Ciudad del Transporte sigue igual, dos meses después

El PP pide a Sánchez acortar la concesión de permisos y de construcción en Castelló

El PP pide a Sánchez acortar la concesión de permisos y de construcción en Castelló

La reconversión de bajos en pisos en Castelló aviva los conflictos vecinales: "Deberían informar a la finca y no lo hacen"

La reconversión de bajos en pisos en Castelló aviva los conflictos vecinales: "Deberían informar a la finca y no lo hacen"

El PSPV insta al Ayuntamiento de Castelló a apoyar la nueva financiación autonómica que sumaría 3.669 millones

El PSPV insta al Ayuntamiento de Castelló a apoyar la nueva financiación autonómica que sumaría 3.669 millones
Tracking Pixel Contents