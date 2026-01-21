Fiestas
Los Moros d'Alqueria exportan el nombre de Castelló al carnaval más largo del mundo
El ente vinculado de las fiestas de Castelló viaja de nuevo con la bandera de la ciudad llevando las fiestas y tradiciones al otro lado del 'charco'
Nuevo destino internacional para los Moros d'Alqueria de Castelló. El ente vinculado a las fiestas fundacionales de la capital de la Plana viaja esta semana al Cono Sur en una nueva expedición a Latinoamérica para participar en el Carnaval de Montevideo, uno de los más emblemáticos y el más largo del mundo: dura más de 40 días, de enero a marzo, caracterizándose ) y se caracteriza por su mezcla de influencias europeas y africanas, destacando la Murga, en clave de sátira social; y las Llamadas, desfile de comparsas de candombe afro-uruguayo. Y tiene varios escenarios, en los barrios y el Teatro de Verano, siendo una fiesta de gran arraigo popular, crítica y cultural.
Sus desfiles son icónicos, sobre todo el inaugural, este jueves 22, donde han invitado a participar a Moros d'Alqueria en su 50º aniversario. "Será toda una celebración", explica Toño Font, presidente de Moros. Fue el propio cónsul de Uruguay en Valencia y Murcia, junto con el gerente del Carnaval de Montevideo, los que, en persona se trasladaron a Castelló para realizar la invitación formal.
Representar a Castelló en un crisol cultural
"Es un carnaval que muestra el crisol que conforma la cultura hispanohablante en todo su abanico de matices, y que tiene en su apertura, este jueves, la mayor participación de sus fiestas, allí estaremos llevando la bandera de Castelló y sus fiestas, con su Pregó a la cabeza, en todo su esplendor", ha señalado Toribio Delíbano, portavoz de la delegación. Están pendientes de un segundo desfile, en uno de los barrios.
17 moros d'alqueria han cogido ya el avión, con diferentes escalas para llegar a Montevideo con sus trajes de verano. Son una escuadra y dos abanderados. "No es fácil llegar a Montevideo, con poca combinación, pero hay que rendir honores a la invitación", explica Font.
Delíbano señala que "es un hito que Moros d'Alqueria lleve su embajada magdalenera y castellonera a medio mundo, transfiriendo la cultura de la ciudad, en especial a la hermana Hispanoamérica".
El 'boca a boca' entre los carnavales y las fiestas más emblemáticas del Hemisferio Sur del continente americano ha servido para que Moros haya estado ya en varias ocasiones en Colombia, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias; en Paraguay, Venezuela, Bolivia, Panamá y Cuba. Ahora añaden Uruguay a esta nómina de países por todo el mundo, en un periplo viajero con la bandera verde de Castelló y la de España desde 1987. "Es uno de nuestros objetivos fundacionales: llevar la cultura y la tradición de Castelló por el mundo", argumenta Delíbano.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles