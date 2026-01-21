Los Moros d'Alqueria exportan el nombre de Castelló al carnaval más largo del mundo

Nuevo destino internacional para los Moros d'Alqueria de Castelló. El ente vinculado a las fiestas fundacionales de la capital de la Plana viaja esta semana al Cono Sur en una nueva expedición a Latinoamérica para participar en el Carnaval de Montevideo, uno de los más emblemáticos y el más largo del mundo: dura más de 40 días, de enero a marzo, caracterizándose ) y se caracteriza por su mezcla de influencias europeas y africanas, destacando la Murga, en clave de sátira social; y las Llamadas, desfile de comparsas de candombe afro-uruguayo. Y tiene varios escenarios, en los barrios y el Teatro de Verano, siendo una fiesta de gran arraigo popular, crítica y cultural.

Sus desfiles son icónicos, sobre todo el inaugural, este jueves 22, donde han invitado a participar a Moros d'Alqueria en su 50º aniversario. "Será toda una celebración", explica Toño Font, presidente de Moros. Fue el propio cónsul de Uruguay en Valencia y Murcia, junto con el gerente del Carnaval de Montevideo, los que, en persona se trasladaron a Castelló para realizar la invitación formal.

Los Moros d'Alqueria, en el Pregó de las fiestas de la Magdalena. / KMY ROS

Representar a Castelló en un crisol cultural

"Es un carnaval que muestra el crisol que conforma la cultura hispanohablante en todo su abanico de matices, y que tiene en su apertura, este jueves, la mayor participación de sus fiestas, allí estaremos llevando la bandera de Castelló y sus fiestas, con su Pregó a la cabeza, en todo su esplendor", ha señalado Toribio Delíbano, portavoz de la delegación. Están pendientes de un segundo desfile, en uno de los barrios.

17 moros d'alqueria han cogido ya el avión, con diferentes escalas para llegar a Montevideo con sus trajes de verano. Son una escuadra y dos abanderados. "No es fácil llegar a Montevideo, con poca combinación, pero hay que rendir honores a la invitación", explica Font.

Imagen del Carnaval Internacional de Montevideo. / Mediterraneo

Delíbano señala que "es un hito que Moros d'Alqueria lleve su embajada magdalenera y castellonera a medio mundo, transfiriendo la cultura de la ciudad, en especial a la hermana Hispanoamérica".

El 'boca a boca' entre los carnavales y las fiestas más emblemáticas del Hemisferio Sur del continente americano ha servido para que Moros haya estado ya en varias ocasiones en Colombia, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias; en Paraguay, Venezuela, Bolivia, Panamá y Cuba. Ahora añaden Uruguay a esta nómina de países por todo el mundo, en un periplo viajero con la bandera verde de Castelló y la de España desde 1987. "Es uno de nuestros objetivos fundacionales: llevar la cultura y la tradición de Castelló por el mundo", argumenta Delíbano.