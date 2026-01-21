Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería
Fue pionero de las relaciones públicas en Castellón
Manolo Llopis, socio fundador de la Asociación Cultural Moros d’Alqueria de Castelló, ha fallecido.
Llopis, muy conocido en la capital de la Plana por su implicación en las fiestas fundacionales y en la vida social de la ciudad, fue pionero de las relaciones públicas en Castellón, jefe de publicidad en Taulell S.A. en los años 80 y 90 e impulsor del patrocinio deportivo y la gestión de marca.
Además, colaboró en la definición del plan de estudios de Publicidad y RR. PP. de la Universitat Jaume I, según detallan desde adComunica, insitución de la que era socio
El funeral se celebra hoy a las 17.00 horas en la concatedral de Santa María.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles