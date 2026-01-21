Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería

Manolo Llopis, socio fundador de la Asociación Cultural Moros d’Alqueria de Castelló, ha fallecido.

Llopis, muy conocido en la capital de la Plana por su implicación en las fiestas fundacionales y en la vida social de la ciudad, fue pionero de las relaciones públicas en Castellón, jefe de publicidad en Taulell S.A. en los años 80 y 90 e impulsor del patrocinio deportivo y la gestión de marca.

Además, colaboró en la definición del plan de estudios de Publicidad y RR. PP. de la Universitat Jaume I, según detallan desde adComunica, insitución de la que era socio

El funeral se celebra hoy a las 17.00 horas en la concatedral de Santa María.