Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nave calcinada CastellóRestaurante J ZamoraCámping VilafrancaPolémica dana BurrianaPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería

Fue pionero de las relaciones públicas en Castellón

Manolo Llopis, en un acto de entrega de premios celebrado en 2018.

Manolo Llopis, en un acto de entrega de premios celebrado en 2018. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

Manolo Llopis, socio fundador de la Asociación Cultural Moros d’Alqueria de Castelló, ha fallecido.

Llopis, muy conocido en la capital de la Plana por su implicación en las fiestas fundacionales y en la vida social de la ciudad, fue pionero de las relaciones públicas en Castellón, jefe de publicidad en Taulell S.A. en los años 80 y 90 e impulsor del patrocinio deportivo y la gestión de marca.

Además, colaboró en la definición del plan de estudios de Publicidad y RR. PP. de la Universitat Jaume I, según detallan desde adComunica, insitución de la que era socio

Noticias relacionadas

El funeral se celebra hoy a las 17.00 horas en la concatedral de Santa María.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  6. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  7. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  8. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería

Muere Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alquería

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

"14 años trabajando para que se queme todo en una hora". Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

"14 años trabajando para que se queme todo en una hora". Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte

Más de 200 vecinos de Sensal de Castelló denuncian el pipicán junto a dos colegios: más problemas

Más de 200 vecinos de Sensal de Castelló denuncian el pipicán junto a dos colegios: más problemas

Los Moros d'Alqueria exportan el nombre de Castelló al carnaval más largo del mundo

La nave calcinada en la Ciudad del Transporte sigue igual, dos meses después

El PP pide a Sánchez acortar la concesión de permisos y de construcción en Castelló

El PP pide a Sánchez acortar la concesión de permisos y de construcción en Castelló

La reconversión de bajos en pisos en Castelló aviva los conflictos vecinales: "Deberían informar a la finca y no lo hacen"

La reconversión de bajos en pisos en Castelló aviva los conflictos vecinales: "Deberían informar a la finca y no lo hacen"
Tracking Pixel Contents