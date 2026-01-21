El PSPV apoya al sector pesquero de Castelló y urge al Ayuntamiento a respaldar al Gobierno en Bruselas

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha presentado una declaración institucional, para su aprobación en el pleno ordinario del próximo 29 de enero, en la que reclama al Ayuntamiento de la capital de la Plana que manifieste su apoyo al sector pesquero de Castelló y reconozca su papel esencial en la economía local, el empleo y la cohesión social.

La propuesta, que tendrá que ser votada el lunes en la Junta de Portavoces, recoge la necesidad de expresar el respaldo municipal a las actuaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dirigidas a flexibilizar y adaptar la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca. En este sentido, se insta también a las instituciones europeas a continuar el diálogo con los Estados miembros y con el sector con el objetivo de garantizar una aplicación del reglamento eficaz, realista y compatible con la actividad pesquera.

Apoyo firme y decidido

Desde el Grupo Municipal Socialista destacan la importancia de que el Ayuntamiento de Castelló manifieste, a través de esta declaración institucional, su apoyo firme y decidido al sector pesquero del Grau y de la provincia de Castellón, un sector estratégico desde el punto de vista económico, social, cultural y alimentario, que forma parte esencial de nuestra identidad mediterránea. Asimismo, recalcan que el consistorio municipal debe dejar claro su reconocimiento y respeto las movilizaciones y protestas del sector pesquero de nuestra ciudad y de la provincia, que han visibilizado la necesidad de ajustes normativos justos y proporcionados.

En las últimas semanas, el sector ha trasladado su profunda preocupación por la aplicación del nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2023/2842. En particular, los profesionales de la pesca han alertado de las dificultades operativas que suponen algunas de sus disposiciones, como la obligatoriedad de declarar todas las capturas por especie desde el primer kilo, realizar los pesajes durante la faena, o notificar la entrada a puerto con una antelación mínima de cuatro horas.

Desde el Ayuntamiento de Castelló “tenemos que defender que cualquier normativa de control, necesaria para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, sea compatible con la realidad diaria de la flota, especialmente de la pesca artesanal y de pequeña escala, mayoritaria en nuestros puertos”. En este sentido, “hay que valorar de manera positiva la actuación del Gobierno de España, que, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha abierto un diálogo directo con el sector pesquero y ha acordado medidas de flexibilización para facilitar la aplicación del reglamento sin menoscabar los objetivos de control y sostenibilidad.

Atenuar la notificación previa

Entre las actuaciones ya emprendidas destaca por un lado la atenuación del sistema de notificación previa, permitiendo que esta se realice en el momento en que el buque pone rumbo a puerto, reduciendo así el plazo efectivo respecto a las cuatro horas inicialmente previstas. Junto a ella, la adopción de una resolución para que los errores u omisiones en la estimación de capturas inferiores a 50 kilos por especie no constituyan una infracción, siempre que la declaración de desembarque recoja correctamente las cantidades finales.

De forma paralela, también se ha apostado por reclamar una interpretación flexible de la obligación de anotar capturas por operación de pesca, entendiéndose cumplida cuando esta información se facilite al menos una vez al día antes de la entrada a puerto.

Desde el Grupo Municipal Socialista se subraya además el compromiso del Gobierno de España de trasladar estas cuestiones al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea y de solicitar a la Comisión Europea modificaciones normativas que permitan adaptar el reglamento a la realidad del sector.