Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 43 vidas de AdamuzAzulejera concursoTemporales CastellónApertura Mercat CentralPrograma paellas BenicàssimAgenda ocio y cultura
instagramlinkedin

Circulación

Alerta a los conductores de Castelló: una de las principales vías de la ciudad está en obras

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 472.000 euros

Dos trabajadores en la obra de una de las principales vías de acceso a la ciudad.

Dos trabajadores en la obra de una de las principales vías de acceso a la ciudad. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Alerta para los conductores que circulan por la ciudad de Castelló y, en especial, a los que entran a la misma por el distrito sur.

El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado la ejecución de una importante obra que, si bien su fin es terminar con las inundaciones en la avenida de Valencia, en la actualidad influyen cobre el tráfico de Castelló. Los trabajos, que cuentan con un presupusto de 472.000 euros, han obligado a anular un tramo de un carril de este vial a la altura de la plaza conocida como la media luna y la rotonda, lo que ralentiza la circulación y causa esperas a los conductores debido a esta situación.

Imagen de las obras en la avenida de Valencia.

Imagen de las obras en la avenida de Valencia. / Mediterráneo

El proyecto que ya se está ejecutando contempla la mejora del drenaje de uno de los puntos más sensibles a las anegaciones como es la confluencia entre la avenida de Valencia y las calle Larra y Pintor Picasso y esta solución que ahora realiza el consistorio ha sido muy reivindicada por los vecinos de la zona que veían cómo se formaban grandes bolsas de agua en esta parte de Castelló cada vez que caían fuertes lluvias sobre la capital de la Plana. Así, se contemplan los trabajos en el sistema de evacuación de aguas pluviales en la rotonda que conecta las tres vías, así como la instalación de un tamiz aliviadero subterráneo en la avenida Villarreal (en las inmediaciones de la calle Salvador Guinot), que permitirán evacuar 2.094 litros de agua por segundo.

Noticias relacionadas y más

Detalle del vial donde se ha anulado un tramo del carril.

Detalle del vial donde se ha anulado un tramo del carril. / Mediterráneo

Hay que recordar que esta actuación de mejora se enmarca dentro del protocolo municipal anual frente a las lluvias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  2. Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
  3. Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
  4. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  5. Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
  6. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  7. La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
  8. Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles

Alerta a los conductores de Castelló: una de las principales vías de la ciudad está en obras

Alerta a los conductores de Castelló: una de las principales vías de la ciudad está en obras

Castelló de la Plana: Ciencia, mar y ocio en un único destino

Castelló de la Plana: Ciencia, mar y ocio en un único destino

Compromís Castelló alerta de un informe "demoledor" sobre "contratación al límite legal" en Turismo

Compromís Castelló alerta de un informe "demoledor" sobre "contratación al límite legal" en Turismo

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

Magdalena 2026: Tres nombres propios de Castelló para los relatos de la Colla del Rei Barbut

El eclipse total de sol del 12 de agosto, uno de los grandes reclamos de Castelló en Fitur

El eclipse total de sol del 12 de agosto, uno de los grandes reclamos de Castelló en Fitur

Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara

Fallece Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alqueria de Castelló

Fallece Manolo Llopis, empresario y socio fundador de los Moros d’Alqueria de Castelló

El PSPV apoya al sector pesquero de Castelló y urge al Ayuntamiento a respaldar al Gobierno en Bruselas

El PSPV apoya al sector pesquero de Castelló y urge al Ayuntamiento a respaldar al Gobierno en Bruselas
Tracking Pixel Contents