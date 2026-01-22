Circulación
Alerta a los conductores de Castelló: una de las principales vías de la ciudad está en obras
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 472.000 euros
Alerta para los conductores que circulan por la ciudad de Castelló y, en especial, a los que entran a la misma por el distrito sur.
El Ayuntamiento de Castelló ha comenzado la ejecución de una importante obra que, si bien su fin es terminar con las inundaciones en la avenida de Valencia, en la actualidad influyen cobre el tráfico de Castelló. Los trabajos, que cuentan con un presupusto de 472.000 euros, han obligado a anular un tramo de un carril de este vial a la altura de la plaza conocida como la media luna y la rotonda, lo que ralentiza la circulación y causa esperas a los conductores debido a esta situación.
El proyecto que ya se está ejecutando contempla la mejora del drenaje de uno de los puntos más sensibles a las anegaciones como es la confluencia entre la avenida de Valencia y las calle Larra y Pintor Picasso y esta solución que ahora realiza el consistorio ha sido muy reivindicada por los vecinos de la zona que veían cómo se formaban grandes bolsas de agua en esta parte de Castelló cada vez que caían fuertes lluvias sobre la capital de la Plana. Así, se contemplan los trabajos en el sistema de evacuación de aguas pluviales en la rotonda que conecta las tres vías, así como la instalación de un tamiz aliviadero subterráneo en la avenida Villarreal (en las inmediaciones de la calle Salvador Guinot), que permitirán evacuar 2.094 litros de agua por segundo.
Hay que recordar que esta actuación de mejora se enmarca dentro del protocolo municipal anual frente a las lluvias.
