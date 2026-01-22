Castelló despide al festero, socio del CD Castellón y "una bellísima persona", Antonio José 'Tonico' Estrada

El mundo gaiatero está de luto. Castelló y, en particular, el món de la festa, dice adiós a un gran festero, amante de las celebraciones de la Magdalena y socio hasta la médula del CD Castellón, Antonio José Tonico Estrada Aledón, quien falleció este miércoles a los 76 años, a mes y medio de volver a disfrutar de sus queridas fiestas y a un mes de cumplir los 77 años (en febrero).

Presidente en el sector 9 L'Espartera del que tomó las riendas durante dos periodos de tiempo (1996-2997 y del 2000 al 2007), fue un enamorado de las fiestas fundacionales que, junto al club albinegro y su familia, siempre llevó en el corazón porque eran parte de su vida. De hecho, su afición al deporte lo llevó a jugar de portero en un club castellonense cuando era joven.

Fue un hombre comprometido con la gaiata al que siempre dedicó un gran esfuerzo, primero como vocal y luego asumiendo ya un puesto de responsabilidad, y de la que fue nombrado Esparter d'Honor en el año 2014. El fallecimiento de Antonio José Estrada, deja un gran vacío en su familia, en la fiesta de la ciudad y en sus grandes amigos. Uno de ellos, Enrique Ráez, junto a su mujer, Pilar Ribalta, lo recuerda con mucho cariño. Compartieron profesión, ambos eran fontaneros, y su implicación en las gaiatas los unió para toda la vida ya que cuando Estrada era presidente de la gaiata 9, Raéz dirigía la 19 La Cultural. "Fue siempre un hombre de gaiata, una bellísim persona y muy amigo de sus amigos", recuerda un emocionado Enrique Ráez.

Antonio José Estrada. / Mediterráneo

El "tío Tonico", como lo llamaban las hijas y los nietos de Ráez y Ribalta no se perdía las fiestas por nada del mundo. El día de la Romería, el tercer domingo de Cuaresma, él y Raéz, junto a sus esposas, se reunían a las 6.00 de la mañana en la plaza Mayor y, como manda la tradición, tras recoger las cañas, "degustábamos una baretja y una figa albardà". Luego seguían hasta el Primer Molí y últimamente ya se quedaban allí y luego iban a almorzar. "Seguidamente, todos los años nos hacíamos una fotografía en la puerta de la subdelegación del Gobierno", afirma Ráez, quien destaca el "gran cariño que le tenemos toda la familia". En 2025 todavía cumplió con esta tradición.

Por su parte, Ico Zaragoza, presidente de la gaiata 10 El Toll, quien también lo conocía, lo ha recordado con mucho cariño. "Se ha ido un grande, un castellonero de verdad, un gaiater de soca y de él y de Enrique Ráez he aprendido mucho". "Mi primera etapa como presidente la compartí con ellos y de ello surgió una gran amistad y juntos hemos vivido momentos muy bonitos en el mundo de las fiestas", ha detallado Zaragoza.

Este año, pese a que Antonio José ya no estará, seguro que su familia y amigos lo seguirán recordando, con la recogida de cañas a las 6.00 horas y con esa fotografía en las escaleras de la Subdelegación.

La exequias fúnebres tendrán lugar este viernes a las 11.30 horas en la capilla Nuevo Tanatorio de Castelló.

DEP