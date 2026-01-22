Legislación
Compromís Castelló alerta de un informe "demoledor" sobre "contratación al límite legal" en Turismo
El documento de Intervención Municipal fija un incumplimiento de la normativa municipal, rozando la ilegalidad, con un 70% de contratos menores, y posible fraccionamiento
Un informe "demoledor" y que "pone de manifiesto una forma de gestionar los recursos públicos que se aleja de la legalidad y de los principios básicos de la contratación pública” en el Patronato de Turismo de Castelló. Es la denuncia del Grup Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló tras recibir el informe de Intervención General Municipal ayer, en la comisión de Impulso Económico, paso previo para elevarlo al pleno para su aprobación, sobre los contratos menores del Patronato durante el ejercicio 2024. "No solo no se cumplen las normas municipales, sino que se está rozando el incumplimiento de la legislación”, ha advertido el portavoz de la coalición nacionalista.
Según el informe, la figura del contrato menor se ha utilizado "de manera generalizada y no excepcional", hasta el punto de que "el 70,80% del presupuesto de los capítulos II y VI del Patronato de Turismo en 2024 se ha gestionado mediante contratos menores", por un importe total de 571.248,39 euros (sin IVA). La Intervención constata, además, que "no se ha seguido la tramitación establecida ni por la Ley de Contratos del Sector Público ni por la instrucción de contratación aprobada por el propio Ayuntamiento".
Posibles irregularidades graves
Asimismo, especialmente grave es la conclusión número 11 del informe, en la que la Intervención advierte literalmente que “existen contratos reiterados con el mismo proveedor que, por su objeto, pueden incurrir en fraccionamiento, lo que supone un incumplimiento del artículo 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público”.
El documento también señala que una parte muy importante de estos contratos corresponde a "servicios recurrentes o periódicos, que no deberían tramitarse como contratos menores"; que "no se definen ni la forma de abono del precio ni las condiciones de ejecución"; y que "en algunos casos no se comprueba que las empresas adjudicatarias estén al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social".
“Lo que describe este informe nos acerca más a una forma de actuar que pone en riesgo la legalidad que a una gestión pulcra, transparente y con igualdad de oportunidades para todas las empresas”
Adjudicaciones 'a dedo'
Además, la Intervención detecta que "la adjudicación directa sin invitación previa se realiza sin una justificación jurídica suficiente"; que en los contratos cuya ejecución se lleva a cabo en ejercicios posteriores no se utiliza la tramitación anticipada ni se condiciona la adjudicación a la existencia de crédito; y que el 80,53% del gasto se concentra en partidas genéricas como publicidad, propaganda o actividades culturales, con una imputación presupuestaria “poco rigurosa”.
“Lo que describe este informe nos acerca más a una forma de actuar que pone en riesgo la legalidad que a una gestión pulcra, transparente y con igualdad de oportunidades para todas las empresas”, ha señalado Garcia.
Por todo ello, Compromís exige explicaciones inmediatas al gobierno de Begoña Carrasco y reclama un cambio radical en la gestión del Patronato de Turismo, basado en la planificación, la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley. “Castelló no necesita más propaganda vacía; necesita una gestión responsable del dinero público”, ha concluido el portavoz.
