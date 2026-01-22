Castelló promocionará su gastronomía a través de Saborea España

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha mantenido un encuentro durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en el que se ha formalizado la adhesión de Castellón a Saborea España, la primera plataforma nacional con proyección internacional que potencia el talento culinario de los municipios españoles. En el encuentro han participado Blanca Jiménez, presidenta de la Asociación de Destinos Gastronómicos y vicepresidenta de Saborea España, además de Mayre Modrego, directora de Euro-toques y vocal de Saborea España, Carlos Escorihuela, presidente de Ashotur, Lluís Pujol, gerente de Saborea España y Juan Manuel Guimerans, director técnico de Saborea España.

Miralles ha destacado que “la incorporación de Castellón a Saborea España supone un paso muy relevante dentro de la estrategia de promoción turística de la ciudad, ya que nos permite situar la gastronomía en el centro de nuestra propuesta como destino. Se trata de una herramienta clave para seguir avanzando en un modelo turístico basado en la calidad y la autenticidad”.

Asimismo, ha señalado que “esta adhesión nos permitirá promocionar nuestros productos gastronómicos y nuestra oferta culinaria en ferias y eventos de ámbito nacional e internacional. La plataforma cuenta con presencia propia mediante stands y acciones promocionales en los principales encuentros turísticos del sector y esto permitirá a Castellón disponer de una representación conjunta junto a otros destinos de referencia, incrementando su visibilidad y fortaleciendo su posicionamiento en los mercados turísticos”.

Además de la promoción exterior, la plataforma desarrolla eventos y campañas gastronómicas en las ciudades adheridas, centradas en la difusión de los productos locales y en la participación de los establecimientos vinculados al proyecto. Estas acciones contribuyen a dinamizar el sector hostelero, a generar actividad económica y a reforzar la imagen del destino desde el propio territorio, implicando al tejido productivo local.

Miralles ha señalado también que “formar parte de una red de primer nivel, integrada por algunos de los destinos gastronómicos más importantes de España, nos ofrece una oportunidad única para dar visibilidad a nuestros productos, a nuestra cocina y a nuestros profesionales en mercados nacionales e internacionales, siempre de la mano de una plataforma de reconocido prestigio”.

Promoción gastronómica en Fitur

El Patronato de Turismo de Castellón aprovecha su presencia en Fitur para poner en valor la gastronomía de la ciudad y reforzarla como un eje estratégico de promoción turística. En esta línea, se han programado tres showcookings para mostrar la creatividad y calidad de los chefs locales, destacando los productos autóctonos de la ciudad. Además, en la feria se ha presentado la nueva asociación gastronómica GastroCas, que agrupa a profesionales y establecimientos del sector, y se han mantenido reuniones para estudiar nuevas estrategias que potencien los recursos gastronómicos de Castellón.

La concejal de Turismo ha destacado que “la gastronomía es uno de los elementos diferenciales más importantes de Castellón y una herramienta clave para atraer visitantes y generar experiencias. Fitur nos permite proyectar la calidad de nuestros productos, el talento de nuestros chefs y la riqueza de nuestra cocina, mientras que iniciativas como los showcookings refuerzan la colaboración con el sector y consolidan a Castellón como un destino gastronómico de referencia”.