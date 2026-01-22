Importantes novedades en el III Festival del Viento de Castelló: descúbrelas

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado en Fitur la tercera edición del Festival del Viento, que se celebrará los días 6 y 7 de junio, una cita ya consolidada en el calendario turístico de la ciudad y que marcará el inicio de la programación estival en las playas de Castelló. En el acto de presentación, celebrado en Madrid, han participado también la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; el director general de Turismo, Israel Martínez; y el organizador del festival y presidente de Adepla, Enrico Grossi.

Así, la tercera edición del Festival del Viento refuerza su carácter internacional con la previsión de alcanzar una cifra cercana a la veintena de países participantes. A los que repiten, como India, Alemania, Polonia o Reino Unido, se incorporan por primera vez delegaciones procedentes de México, Costa Rica, Colombia, Argelia y Sri Lanka, entre otros. La organización prevé superar los más de 50.000 asistentes registrados en la edición anterior.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que el Festival del Viento es “una herramienta clave para posicionar Castellón como destino turístico de calidad”, subrayando la apuesta municipal por “un turismo familiar, pensado para todos los públicos y vinculado al disfrute del litoral y del entorno natural”.

En este sentido, Carrasco ha puesto en valor la colaboración con la Asociación de Empresas de las Playas de Castellón, como ejemplo de la importancia de la colaboración público-privada para avanzar en la dinamización turística y la desestacionalización. “Es una línea de trabajo que nos permite generar actividad durante todo el año”, ha señalado.

La alcaldesa ha destacado también “el marco incomparable en el que se desarrolla el festival, como son las playas de Castelló, con un paseo renovado como la avenida Ferrandis Salvador, que invita tanto al paseo como a la práctica deportiva”. Asimismo, ha subrayado como elemento diferenciador que Castellón cuenta con “uno de los aeródromos más dinámicos y mejor valorados, situado en una ubicación privilegiada junto al litoral”.

El presidente de Adepla, Enrico Grossi, ha destacado que “el Festival del Viento no solo ofrecerá vuelos de cometas, sino también un amplio programa de actividades gratuitas, entre las que destacan los globos aerostáticos cautivos, que permitirán disfrutar de los atardeceres de ‘la millor terreta del món’ tanto el sábado como el domingo”. Grossi ha explicado además que, teniendo en cuenta la elevada afluencia de público registrada en ediciones anteriores, el festival está diseñado para ofrecer una experiencia completa de día entero en la playa, combinando ocio, deporte, gastronomía y música en un mismo espacio, con servicios y actividades pensadas para todas las edades.

Dentro de esta extensa programación, que incluye más de 150 actividades infantiles y una amplia oferta deportiva con vóley playa, tenis playa y regata a vela, reforzando así su carácter familiar y su capacidad de atracción durante todo el fin de semana.

A las actividades ya consolidadas de ediciones anteriores como los vuelos de cometas gigantes de más de 50 metros, las exhibiciones de globos aerostáticos y avionetas, y una amplia programación infantil y deportiva, se suman este año nuevas propuestas presentadas en Fitur. Entre ellas destaca la creación de una zona de food trucks y mercadillo, en colaboración con la Asociación de Comerciantes del Grau, que ampliará la oferta gastronómica y comercial del evento. Además, se incorporará una zona de hinchables infantiles y un espacio específico para talleres de cometas, donde los niños podrán aprender y participar de forma activa.

Dentro de esta programación, el festival contará con cometas hinchables de hasta 12 metros de altura, que incorporarán iluminación LED para las exhibiciones nocturnas y que se instalarán en la arena de la Playa del Pinar. Como novedad destacada, el Festival del Viento contará además con una fiesta previa de bienvenida en la Plaza del Mar del Grau, con batucada, dolçainers y animación pensada para todas las edades.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles ha señalado que “una vez más presentamos en Fitur un evento ya consolidado en la agenda turística de Castellón, un evento internacional que se convierte en nuestro mejor escenario de cara al mundo y que hoy en Fitur brilla un año más, fomentando la colaboración público-privada y potenciando nuestras playas como uno de nuestros principales atractivos”.

La concejala ha subrayado además la importancia de potenciar el turismo familiar, destacando que “nuestros eventos y actividades están pensados para todos los públicos, ofreciendo experiencias seguras y entretenidas para familias, con propuestas adaptadas a niños y adultos. Apostamos por un turismo que combine ocio, cultura y naturaleza, asegurando que Castellón sea un lugar en el que todos los visitantes puedan disfrutar y descubrir la esencia de nuestra ciudad, y este festival es un ejemplo de ello”.

En cuanto al director general de Turismo, Israel Martínez, ha indicado que “tenemos unas playas fantásticas, una climatología privilegiada y un Grao que está funcionando de manera excelente. Castellón es cultura y gastronomía, y cuenta con un plan estratégico que va a situar a la ciudad en el lugar que le corresponde. Iniciativas como el Festival del Viento demuestran la colaboración público-privada y animan al sector privado a seguir creciendo. Una cita imprescindible que invita a descubrir y disfrutar del Festival del Viento”.