Nueva propuesta para dar visibilidad y promover el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino en Castelló

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para su aprobación en el pleno ordinario del próximo 29 de enero, en la que reclama al consistorio de la capital de la Plana que se sume a la conmemoración en enero del Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Cuello Uterino. El objetivo de la propuesta es “visibilizar esta enfermedad, promover la prevención y el diagnóstico precoz a través de campañas informativas y mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres que la padecen, así como a sus familias y entorno”, según fuentes socialistas.

El cáncer de cuello uterino es uno de los pocos tipos de cáncer que puede prevenirse y detectarse de forma precoz gracias a la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y a los programas de cribado. Sin embargo, sigue siendo una realidad que afecta cada año a miles de mujeres, muchas veces de forma silenciosa, lo que hace imprescindible reforzar la información, la concienciación y el acceso equitativo a la prevención.

Desde las instituciones públicas tienen la responsabilidad de impulsar políticas de salud que fomenten la educación sanitaria, la participación en los programas de vacunación y cribado, y la eliminación de barreras sociales, culturales o económicas que dificulten el acceso a estos recursos. “La prevención salva vidas y la información es una herramienta clave para empoderar a la ciudadanía en el cuidado de su salud”, destaca el texto de la propuesta socialista, desde donde se insiste en que “la concienciación es el primer paso para la prevención y la prevención es el camino hacia una sociedad más sana y más justa”.

Por ello, “el Ayuntamiento de Castelló debe garantizar la igualdad en el acceso a la salud, promover hábitos de vida saludables y colaborar con el sistema sanitario, asociaciones de pacientes y entidades sociales que trabajan diariamente en la lucha contra el cáncer”. Asimismo, el PSPV quiere poner en valor “la labor de los y las profesionales sanitarios, investigadores e investigadoras que contribuyen al avance en la detección, tratamiento y acompañamiento de esta enfermedad”.