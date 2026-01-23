Récord de candidatos a pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. ¿Hay mujeres este año?

A mes y medio del comienzo de las fiestas de la Magdalena de Castelló se ha consolidado el proceso de elección de quien ostentará el cargo de pregonero y de pregonero infantil de la semana grande de 2026. Este jueves se ha cerrado el plazo para la presentación de candidaturas a sequier major y de pregoneretque serán protagonistas el 7 y el 9 de marzo respectivamente en el Pregó y el Pregó infantil cuando canten el Pregó de Bernat Artola y el texto de Vicent Pau Serra respectivamente.

Vicente Marzà y David Sotos, pregonero y pregonero infantil 2025. / KMY ROS

Este año, la convocatoria ha tenido una gran aceptación y ha sido un récord de candidaturas, según ha podido saber el periódico Mediterráneo. Un total de 13 candidatos adultos --uno de ellos es una mujer-- (el año pasado fueron ocho los aspirantes a este cargo) y cinco infantiles (cuatro en 2025) competirán por este honor. Por el momento, ninguna castellonense ha logrado ser pregonera pese a que en la edición anterior fueron dos y en otras previas también optaron dos mujeres.

Marzà canta el Pregó enfrente de la tribuna de autoridades presidida por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. / Mediterráneo

La elección de esta representación tendrá lugar después de que en los próximos días se celebren las pruebas. Cada uno de los candidatos deberá cantar el Pregó delante de la Comisión de Pregoneros que será la encargada de hacer un informe sobre las dos personas más idóneas (tanto el adulto como el infantil) para cantar los textos en los dos días tan señalados. Una vez la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, disponga de este informe realizado por los especialistas, será ella la que procederá a la elección de estas personas, según recoge el artículo 78 de los Estatutos del Patronat de Festes de Castelló.