Elección
Récord de candidatos a pregonero y pregonero infantil de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. ¿Hay mujeres este año?
Los nuevos representantes serán elegidos por la alcaldesa previo informe de la Comisión de Pregoneros según recoge el artículo 78 de los Estatutos del Patronat de Festes
A mes y medio del comienzo de las fiestas de la Magdalena de Castelló se ha consolidado el proceso de elección de quien ostentará el cargo de pregonero y de pregonero infantil de la semana grande de 2026. Este jueves se ha cerrado el plazo para la presentación de candidaturas a sequier major y de pregoneretque serán protagonistas el 7 y el 9 de marzo respectivamente en el Pregó y el Pregó infantil cuando canten el Pregó de Bernat Artola y el texto de Vicent Pau Serra respectivamente.
Este año, la convocatoria ha tenido una gran aceptación y ha sido un récord de candidaturas, según ha podido saber el periódico Mediterráneo. Un total de 13 candidatos adultos --uno de ellos es una mujer-- (el año pasado fueron ocho los aspirantes a este cargo) y cinco infantiles (cuatro en 2025) competirán por este honor. Por el momento, ninguna castellonense ha logrado ser pregonera pese a que en la edición anterior fueron dos y en otras previas también optaron dos mujeres.
La elección de esta representación tendrá lugar después de que en los próximos días se celebren las pruebas. Cada uno de los candidatos deberá cantar el Pregó delante de la Comisión de Pregoneros que será la encargada de hacer un informe sobre las dos personas más idóneas (tanto el adulto como el infantil) para cantar los textos en los dos días tan señalados. Una vez la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, disponga de este informe realizado por los especialistas, será ella la que procederá a la elección de estas personas, según recoge el artículo 78 de los Estatutos del Patronat de Festes de Castelló.
Recepción oficial en el Ayuntamiento
Una vez la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, anuncie los nombres de los dos pregoneros de 2026, la primera autoridad municipal los recibirá en su despacho y también protagonizarán un acto oficial en el salón de pleno donde cantarán por primera vez los versos de Bernat Artola y de Vicent Pau Serra en presencia de la reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz, y de la representante infantil, Ana Colón, que estarán acompañadas por las damas de la ciudad y otros representantes de las celebraciones fundacionales. La tradición marca que tras este evento, ambos bajen a la plaza Mayor donde serán arropados por los castellonenses que también han ostentado este cargo a lo largo de los años. Hay que recordar que el pregonero infantil es un festero que ha ostentado el cargo de presidente infantil de una gaiata.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló