Castelló activará su presupuesto municipal de 253,2 millones la semana que viene

Castelló activará su presupuesto municipal para 2026 la semana que viene tras la celebración del pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo lunes a las 9.00 horas. Durante la sesión, la corporación dará luz verde a unas cuentas municipales que ascienden a 253,2 millones para este año y que apuestan, principalmente, por la bajada de impuestos, la vivienda, más empleo e impulso económico y los servicios públicos con más limpieza, más movilidad y más seguridad, según ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en reiteradas ocasiones.

Infografía de cómo quedará el mercado central tras la reforma que comenzará en breve. / Mediterráneo

Además, y antes de corroborar el documento económico y la aprobación de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) para el martes 27 de enero que le dará paso a su entrada en vigor el miércoles día 28 de enero, las autoridades rechazarán la alegación a este presupuesto que ha presentado el Sindicato de Profesionales de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana (PSSCV) y que se centra en cuestiones relacionadas con el personal (plantilla municipal y auditoría retributiva) y la igualdad (III Plan de Igualdad 2025-2028 y la documentación de impacto de género incorporada al expediente).

Infografía sobre la primera fase del Censal Parc de Castelló. / Mediterráneo

Todas las partidas

Las diferentes partidas que entrarán en vigor contemplan 11,6 millones de financiación europea con los que la capital de la Plana reformará el Mercado Central, la Pérgola y ejecutará la primera fase del Censal Park para cuyo diseño el Ayuntamiento ha recibido más de 7.000 propuestas ciudadanas o la denominada manzana albinegra, junto al SkyFi Castalia. Castelló también invertirá dinero europeo en los corredores verdes de calles comerciales, la renaturalización de plazas, el plan de barrios, la digitalización del agua o en herramientas de recaudación.

Más seguridad es una de las apuestas municipales para 2026. / Mediterráneo

En esta candidad de 253,2 millones están incluidos los 5,8 para Empleo; 2,6 para el Patronat Municipal de Festes; 8,5 para el Patronato de Deportes; y 1,5 millones para el Patronato de Turismo. Y, cuanto a las áreas, la de Impulso Económico recibirá 18,5 millones; la de Urbanismo y Servicios Públicos, 66,7 millones; la de Ciudadanía y Participación, 32 millones; y la de Seguridad Ciudadana y Emergencias, 2,8 millones.

Hay que recordar que la rebaja fiscal también será uno de los pilares fundamentales del nuevo presupuesto que se activará el miércoles. Al descuento del 3% del recibo de la tasa de la basura que esté domiciliado se suma la suspensión de la tasa de ocupación de vía pública para la terrazas y una bajada del 2% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También habrá otras bonificaciones para disminuir el basurazo como son el 60% para familias numerosas, una cuota superreducida del 90%, el descuento del 30% por ir al ecoparque entre tres y seis veces y del 50% para los que vayan siete o más veces a estos recintos sostenibles. Los inquilinos y las empresas que gestionen sus residuos también se verán beneficiados de estas reducciones.