Castelló 'pone la directa' hacia las fiestas de la Magdalena 2026: de los precios de las sillas para ver los desfiles a las 'paraetes'

El Ayuntamiento de Castelló ha puesto la directa, a mes y medio del comienzo de las fiestas de la Magdalena, para la organización y previsión de asuntos relacionados con estas celebraciones que tendrán lugar del 6 al 15 de marzo.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha informado este viernes tras la celebración de la junta de gobierno local sobre la aprobación definitiva del Programa Anual de Patrocinios del Patronat Municipal de Festes para todos los actos festivos que tienen lugar a lo largo del año y con el fin de que las empresas patrocinadoras puedan avalar los que estimen conveniente como al cabalgata de los Reyes Magos y la llegada del cartero real, el Carnaval, Sant Pere, la Magdalena, la Festa de la Rosa, Sant Joan, o Sant Antoni, entre otras.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno municipal de Castelló. / P. A.

En cuanto a las sillas que se pondrán a la venta en las días previos al comienzo de la semana grande en el Palau de la Festa, el consistorio ha aprobado las bases reguladoras para la autorización demanial para la instalación y explotación de dichos asientos en los recorridos de los desfiles de las fiestas del 2026. Así, el precio de las sillas para ver el Pregó (7 de marzo a las 16.00 horas) será de 5 euros; y para el desfile de Gaiatas (8 de marzo a las 20.00 horas), el Pregó infantil (9 de marzo a las 10.00 horas), el desfile de animación (13 de marzo a las 18.00 horas)y el de los Moros d'Alqueria con motivo de su 50 aniversario previsto para el 14 de marzo a las 20.30 horas, el precio será de 4 euros por silla.

Imagen de una churrería en las fiestas de la Magdalena de Castelló. / KMY ROS

Además, la habrá una grada con capacidad de 300 personas en la calle Gasset junto a la plaza de la Paz que será de uso exclusivo para el Patronat Municipal de Festes.

La oferta de paraetes y puestos de alimentación que se suelen ubicar en la vía pública durante las fiestas fundacionales también han contado con el visto bueno de la junta de gobierno local y salen a información pública. Por este motivo, el día de la Romería, el 7 de marzo, estarían previstos 14 puestos de venta de 7,5 metros cada uno y de productos alimenticios y no alimenticios, tradicionales y artesanales en los alrededores de la ermita. A estos se sumarían otros 17 puestos de 6 metros que se ubicarían en Sant Roc de Canet.

Sales ha destacado que durante las celebraciones fundacionales también otorgarán autorizaciones, como sucede todos los años, para ofertar espacios en la vía pública de desarrollo de actividades comerciales o de carácter recreativo como son la venta de turrones en la plaza Huerto Sogueros y en la avenida Rey Don Jaime; 14 puestos de artesanía en esta misma avenida; una churrería en la plaza de la Muralla Liberal y cuatro puestos de artículos taurinos en las inmediaciones de la plaza de toros.

Antonio Ortolá es el portavoz adjunto del equipo de gobierno local de Castelló. / P. A.

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo local, Antonio Ortolá, ha destacado que debido a la petición de una agente de la Policía Local de una excendencia voluntaria automática para prestar servicio en el sector público, "se desbloquean dos plazas nuevas para la Policía Local, lo que propicia que se puedan incorporar otros dos agentes a la plantilla y que hay más Policía en la calle".