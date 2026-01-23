Castelló no se rinde. Te sorprenderán las visitas al ecoparque para rebajar la tasa de la basura 2027 en sólo 15 días

Castelló no se rinde y sigue insistiendo en rebajar la tasa de la basura para el año 2027 con las visitas reglamentarias al ecoparque. Así lo atestiguan los 11.700 depósitos realizados en los ecoparques de la ciudad, tanto en el fijo como en el móvil, en solamente 15 días, los primeros de 2026, según reflejan los datos oficiales municipales a los que ha tenido acceso el periódico Mediterráneo. Una cantidad que representaría algo más del 4% de todas las visitas que tuvieron lugar en 2025 y que alcanzaron las 281.600.

El interés de la ciudadanía por pagar menos en el basurazo es el principal motivo por el que los vecinos acuden a los ecoparques cuyo horario ha sido ampliado a las tardes desde el año pasado por parte del Ayuntamiento para dar más facilidades a los castellonenses que quieran reciclar. Hay que recordar que el residente en la capital de la Plana que ha realizado de tres a seis visitas, el descuento será del 30%, mientras que el que haga siete o más logrará una disminución de la mitad de este impuesto el año que viene.

Horarios de los ecoparques, tanto del fijo como de los móviles en Castelló. / Mediterráneo

Además, los vecinos también podrán abaratar la tasa reciclando en los contenedores inteligentes que se pondrán en marcha a finales de este año a través de la tarjeta ciudadana (ya se han repartido más de 17.000) con la que ya puede acudir a los ecoparques para que les registren las visitas (los vecinos que no tengan este plástico pueden acudir con el DNI). El uso de este recipiente premiará a quien más recicle, introduciendo así un sistema de bonificaciones que incentiva el comportamiento responsable, que es, al fin y al cabo, lo que pretende el actual equipo de gobierno.

Folleto informativo sobre dónde reciclar cada residuo. / Mediterráneo

La cantidad de más de 281.000 visitas se prevé aumentar este año ya que los inquilinos también pueden reciclar y acumular descuentos hasta el 1 de marzo, si bien también son válidos todos los viajes que hayan realizado dentro del 2025 de cara al pago de 2026, según informó este periódico. Las empresas comprometidas con la sostenibilidad recibirán hasta un 20% de descuento en la tasa de la basura y que lo acrediten hasta el 31 de marzo.