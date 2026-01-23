Escala a Castelló se presenta en Fitur con la expectativa de batir su récord de público con doce barcos este 2026

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado este viernes en Fitur la IX entrega de Escala a Castellón, un evento que este año se celebrará del 9 al 13 de abril y vivirá su cita más internacional hasta la fecha gracias al lanzamiento de la Vía Mediterránea junto a Sète y La Spezia. La presentación ha contado con la presencia de Patricia Saccone, asesora de Políticas Comunitarias y Desarrollo Económico de La Spezia; Anna Salvetti, de la empresa Italian Blue Growth, de Escala a La Spezia; Susana Soria, presidenta de la Fundación Port Castelló; Wolffang Idiri, director de Escala a Sète; y Fernando Viota, de Vela Cuadra Producciones y coordinador de Escala a Castelló.

Miralles ha destacado que “es un honor, un año más, proyectarnos al mundo a través de un evento tan especial para nuestra ciudad como Escala a Castelló”, que pone en valor la gran tradición marinera teniendo al Grao como el mejor de los escenarios. En esta edición incorporamos importantes novedades, entre las que destacan la creación de la Vía Mediterránea, la incorporación de nuevos barcos y nuevas actividades que seguirán situando a Castellón en el mapa.

Además, la edil ha recordado que “la edición de 2025 se cerró con resultados históricos”, consolidándose como la más exitosa hasta la fecha. El evento superó los 110.000 visitantes, estableciendo un récord de asistencia, y el objetivo para este año es superar esa cifra, especialmente mediante la atracción de público extranjero procedente de Francia e Italia, así como de otros puntos de España.

Tres ciudades unidas

La edil ha señalado que “la Vía Mediterránea 2026 nace como un proyecto estratégico de cooperación turística y cultural internacional” que conecta a tres ciudades a través del patrimonio marítimo y de las grandes fiestas del Mediterráneo. En este sentido, ha recordado que “la iniciativa fue presentada recientemente en un acto internacional celebrado en París” con representación institucional de las tres ciudades, situando a Escala a Castelló dentro de un circuito europeo de festivales marítimos y reforzando su proyección exterior como evento de referencia.

La iniciativa se articula en torno a una gran travesía internacional que seguirá el calendario de los principales eventos náuticos de cada una de las ciudades participantes, con escalas en La Spezia, Sète y Castellón durante la primavera de 2026. Esta ruta común permitirá favorecer la movilidad cultural entre países y la promoción conjunta del Mediterráneo como un espacio histórico y cultural compartido.

El proyecto contempla acciones de promoción turística compartida y el intercambio de representaciones culturales entre las tres ciudades, contribuyendo a reforzar una imagen común del Mediterráneo basada en la historia, la cooperación y la identidad marítima. En este contexto, Miralles ha anunciado que “en la edición de este año de Escala a Sète se contará con un punto de información turística de Castellón”, donde se expondrá una gaiata y se realizará un showcooking de arroz a banda.

Además, la edil de Turismo ha recordado que “las tres ciudades estamos trabajando de forma coordinada para que este evento sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO”, un reconocimiento que contribuiría a reforzar el posicionamiento de Castellón como un referente cultural y turístico del Mediterráneo.

Tres nuevos barcos

Otra de las principales novedades de esta edición es la incorporación de tres nuevas embarcaciones procedentes de Dinamarca, Italia y Portugal: el bergantín Phoenix, el bergantín Florette y la carabela Vera Cruz, respectivamente. La edil de Turismo ha destacado que “estas incorporaciones son una gran noticia”, ya que reflejan el importante esfuerzo que se realiza para que, año tras año, la oferta del evento sea cada vez más atractiva, novedosa y potente.

Con estas novedades, el total de embarcaciones participantes en esta edición ascenderá a doce, entre las que se encuentran la Nao Victoria, La Grace, Pascual Flores, Santa María Manuela, Tirant Primer, un buque de la Armada, una embarcación de la Guardia Civil, un barco de Salvamento Marítimo y un barco de Aduanas.

Potenciar las tradiciones marineras

Miralles ha señalado que, a todo ello, “se suma una amplia programación de actividades en torno a Escala a Castelló” que, en esta edición, tiene como objetivo reforzar y poner en valor las tradiciones marineras. Asimismo, ha avanzado que “el evento incorporará novedades en esta línea”, con una mayor presencia de bailes de tradición marinera, que se anunciarán con más detalle más adelante.

Además, la programación de este año mantiene sus citas más emblemáticas, como las justas marineras y las exhibiciones de cañones, así como la tradicional subasta de pescado. La zona del Casino acogerá actuaciones musicales que ampliarán la oferta cultural del evento, y se habilitarán dos zonas infantiles con más de 20 talleres y juegos vinculados al mundo marino.

El sábado 11 de abril, a partir de las 16:30 horas, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de Escala a Castelló: el desfile marinero. Como en la pasada edición, el evento contará con un mercadillo de productos del Grao, concebido para fomentar la participación de hoteleros y comerciantes locales. Asimismo, se repetirán las visitas guiadas, que cosecharon un gran éxito el año pasado, ofreciendo a los asistentes una experiencia más completa y enriquecedora.

La programación se completará el domingo con el almuerzo marinero, en el que se ofrecerá el tradicional bocadillo de sepia, tras el éxito alcanzado en la pasada edición, y el lunes con la salida de los barcos. Además, se celebrará un espectáculo pirotécnico disparado desde el mar, incorporando la pólvora como un aliciente tradicional y distintivo de la Comunitat Valenciana.