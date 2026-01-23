Reacción
El gobierno local de Castelló responde a la oposición sobre la gestión en Turismo: "Ellos trocearon contratos durante mucho tiempo"
Ortolá niega las acusaciones del PSOE y Compromís
Tanto el portavoz del equipo de gobierno local, Vicent Sales, como el portavoz adjunto, Antonio Ortolá, han negado este viernes las acusaciones del PSPV y Compromís sobre la gestión en Turismo, quien denunciaron la nulidad de las acciones en este departamento municipal así como un incumplimiento de la normativa municipal a la hora de contratar, según publicó este periódico. Por este motivo, Ortola, quien además es el portavoz municipal de Vox, el partido al que pertenece la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha asegurado que las declaraciones de la portavoz socialista Patricia Puerta sobre Fitur "son falsas". "Castellón forma parte de Convention Bureau desde 2014 y con el anterior gobierno no se hizo nada", ha dicho. "Sin embargo, con el actual equipo municipal, han venido más de 5.000 congresistas y hay cerrados más de 20 congresos para los próximos meses", ha detallado el edil.
Ha denunciado que ellos (en referencia al ejecutivo local del PSPV y Compromís), "sí que troceaban los contratos durante tiempo y adjudicaban muchos contratos menores a dedo".
Por su parte, el portavoz Sales ha explicado, al hilo de la adjudicación del contrato para la realización de Escala a Castellón que este año se ha incluido también, por primera vez, en este los espectáculo, la zona infantil y las actividades recreativas, es decir que engloba todas las acciones complementarias. "Hemos reordenado el desorden que había en el Patronato Municipal de Turismo por aprte del anterior gobierno municipal", ha concluido.
