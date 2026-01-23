Los 'ojos que vigilan' las viviendas sociales municipales de Castelló. Los detalles de este proyecto

El Ayuntamiento de Castelló, a través de la junta de gobierno local, ha aprobado la segunda y última prórroga del contrato del Servicio de apoyo, prevención, intervención y mediación en el parque de viviendas con destino social que en estos momentos reúne a 247 pisos de este tipo. El consistorio destina, para tal fin, 239.963 euros.

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, ha explicado tras la celebración de la reunión que el Ayuntamiento presta este servicio desde febrero de 2023. Cuatro técnicos municipales se dedican a atender a los vecinos de estas viviendas sociales y comprueban el número de personas que habitan en las mismas; la situación en la que están y si hay alguna de forma irregular ya que en este caso se procedería a desahuciarla; corroboran que no existen enganches ilegales de agua o luz; median en los conflictos vecinales que pudieran existir entre estos castellonenses y el resto de losv ecinos del inmueble; y ejercen labores de asesoramiento.

"Se ejerce un control real sobre estas viviendas para que todo funcione a la perfección", ha destacado Sales.