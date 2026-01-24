Se avecina una gran plantación urbana en Castelló: las especies arbóreas y los distritos que se reforestarán

El Ayuntamiento de Castelló llevará a cabo la primera gran plantación urbana de este mandato que reforzará la renaturalización de la ciudad, uno de los pilares fundamentales del actual equipo de gobierno municipal. La reforestación, que implicará que ningún alcorque se quede vacío, comenzará en los próximos días y se prolongará algo más de un mes, ya que está previsto que finalice antes de las fiestas de la Magdalena, según ha informado el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cristian Ramírez, al periódico Mediterráneo.

"El objetivo es tener una ciudad más verde y con esta propuesta sumaremos otros 314 árboles, plantas y palmeras en los diferentes distritos de la ciudad", ha detallado el edil, quien ha concretado que estas especies reforestarán calles, plazas, avenidas, paseos y caminos del centro pero también de barrios de Castelló, además de algunos parques como el de Botánica Carmen Albert, en el Raval Universitari, el dedicado a Josefina López, en el Grau, el de juegos tradicionales, en Lledó 3. A esta plantación de grandes dimensiones, el consistorio tiene intención de añadir la primera fase del Censal Parc que, cuando esté terminado, se convertirá en el parque más grande de la capital de la Plana.

Operarios podan los árboles para sanearlos. / ERIK PRADAS

En la ciudad se quitaron algunos árboles y plantas que estaban en malas condiciones o que habían caído debido a las malas condiciones meteorológicas. Cuando esto sucede, es necesario dejar el terreno durante un tiempo para que respire y volver a plantar y eso es lo que sucederá ahora en los seis distritos de Castelló. La circunscripción en la que se realizarán más plantaciones será el sur, con 83, seguida del distrito este, el oeste, norte, Grau y centro y entre las especies arbóreas que embellecerán la vía pública destacan los lledoners, arbustos perennes de crecimiento rápido y porte alto de hasta tres metros, el árbol del amor con flores moradas, pimientas rosadas (pequeño árbol), palmeras o árboles orquídea, entre otras.

Camión de recogida de poda en la calle Fernando el Católico de Castelló. / ERIK PRADAS

Por otra parte, el Ayuntamiento de Castelló se afana estos días en sanear los árboles mediante las podas correspondientes como es el caso de las especies que se encuentran en la calle Fernando el Católico.