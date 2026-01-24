Castelló refuerza en Fitur la proyección internacional de las Fiestas de la Magdalena

Castellón ha mostrado hoy en Fitur la creciente proyección internacional de las Fiestas de la Magdalena, en una jornada especialmente significativa al coincidir con el primer día en el que la Feria Internacional de Turismo abre sus puertas no solo a profesionales del sector, sino también al público en general, multiplicando así el impacto promocional de la ciudad y de sus fiestas fundacionales.

La internacionalidad de la Magdalena ha quedado reflejada en el tradicional desfile de gaiatas, que ha recorrido el recinto ferial encabezado por la Reina de las Fiestas, Clara Sanz, acompañada por las damas de la ciudad y cerca de 40 representantes del món de la festa desplazados hasta Madrid. La comitiva castellonense ha contado con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en una clara apuesta conjunta por la promoción cultural y turística de Castellón más allá de nuestras fronteras.

El desfile ha contado este año con un marcado carácter divulgativo e internacional, gracias a la participación de cuatro gaiatas de mano que han acompañado todo el recorrido, la música de cinco dolçainers, y el reparto entre los asistentes de coca y rotllets de Castelló, las tradicionales cintas verdes magdaleneras, así como la distribución de alrededor de 1.500 folletos explicativos en castellano e inglés, con información sobre los actos más representativos de las fiestas y la imagen del cartel oficial. Una acción pensada especialmente para acercar la Magdalena a visitantes nacionales e internacionales que hoy se encontraban en Fitur.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “el desfile de gaiatas siempre tiene una excelente acogida en Fitur, pero este año el impacto ha sido aún mayor al coincidir con la apertura al público general. La entrega de cerca de 1.500 folletos en castellano e inglés demuestra el interés que despiertan nuestras fiestas entre el público internacional y refuerza nuestro objetivo de seguir internacionalizando la Magdalena”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que “ha sido especialmente emotivo contar en el stand de la Comunitat Valenciana con las dos maquetas de las gaiatas de la ciudad, correspondientes a los años 2025 y 2026, un símbolo visual muy potente que conecta tradición, identidad y promoción turística internacional”.

Dentro de esta estrategia continua de internacionalización de las fiestas fundacionales, Castellón ha promocionado en Fitur algunos de los actos con mayor proyección exterior, como el Festival Internacional de Bandas de Música, el Desfile de Gaiatas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) durante la presente legislatura, así como la Ofrenda a la Mare de Déu del Lledó y la Romería de les Canyes, elementos clave para dar a conocer la singularidad de la Magdalena en el ámbito turístico y cultural internacional.

Asimismo, se ha aprovechado la presencia en Fitur para anunciar que este año tendrá lugar un desfile especial de Moros d’Alqueria el segundo sábado de fiestas, con motivo de su 50 aniversario.