Castelló roza el colapso del alquiler: más de 50 candidatos por cada piso

El problema del acceso a la vivienda deja, de una manera continua, datos preocupantes para los que se encuentra en plena búsqueda de un techo. En el caso de los alquileres, al aumento continuado de los precios en la ciudad de Castelló, se une el cada vez mayor número de interesados en cada una de las ofertas que salen al mercado.

Esta situación la aprovechan las constructoras como en el caso de la calle Lucena, que publicó hace unos días por Mediterráneo, en el que una empresas ha comprado los bajos comerciales del número 12 al 16 para construir ocho viviendas. Una decisión que ha provocado la indignación de los vecinos.

Así, una media de 51 personas compite por cada vivienda para rentar en la capital de la Plana. Una cifra que, como otros indicadores relacionados con la presión existente en el mercado inmobiliario, ha vivido un notable crecimiento en el último año.

Según estos datos, ofrecidos por el portal Idealista sobre los anuncios publicados en su web y referentes al tercer trimestre de este año, en los últimos doce meses el número ha aumentado más de una cuarta parte.

En el top 10 nacional

En concreto, un 29% que sitúa a Castelló entre las 10 ciudades con más aspirantes por cada inmueble anunciado. Este listado lo encabeza Guadalajara, donde se llega a los 106 candidatos por cada piso. Tras la ciudad manchega, aparecen Vitoria (73), Pamplona (72), Lleida (63), Palma de Mallorca (62) y Zaragoza (62). Con 58, por delante de Castelló, aparecen Tarragona y Barcelona.

Esta presión en los interesados por una vivienda en alquiler se une al incremento continuado del precio del metro cuadrado en la ciudad. Como ya publicara Mediterráneo, el coste en el mes de noviembre alcanzó de nuevo los 8,7 euros, el máximo histórico de la capital en los últimos 15 años, que ya se había marcado en varias ocasiones a lo largo de este año.

Esto supone que acceder a una vivienda en arriendo de unos 80 metros cuadrados cueste unos 696 euros, justo el doble que hace una década.

Estos incrementos de precios y la larga lista de candidatos para los pisos en alquiler, en parte, se entienden por la alta rentabilidad que supone la inversión inmobiliaria en la ciudad. Otro estudio elaborado por Idealista apunta que, en el tercer trimestre de este año, la ciudad era la séptima en la que los propietarios lograban un mayor beneficio con sus pisos.

El porcentaje era del 7%, solo a un 0,8% menor que quien lidera esta estadística, Murcia. Por delante de Castelló, se encuentran, además, Lleida (7,5%), Zamora (7,5%), Jaén (7,4%), Ceuta (7,1%) y Huelva (7,1%).

Atracción a inversores

Desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), su presidente, Francisco Nomdedéu, señaló que la rentabilidad radica "en que los precios no están tan altos como en otras capitales nacionales. No es comparable el coste de la vivienda aquí con el de ciudades como València, Barcelona, Madrid o Málaga".

Esto provoca el interés de los inversores porque, "al tener que pagar menos por un piso, sacan más beneficio". Así, "muchos inversores, no solo grandes, sino también pequeños de Madrid o de València, adquieren viviendas en Castelló porque les sale mucho más beneficioso".