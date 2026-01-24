Compromís impulsa a Castelló una Declaració Institucional contra l’acord UE–Mercosur
“Hem aconseguit paralitzar l’acord, però no podem defallir, perquè la dreta europea continua pressionant per tirar-lo avant”, manifesta Ignasi Garcia
R. D. M.
Compromís per Castelló presentarà al pròxim ple una Declaració Institucional per manifestar el seu rebuig a l’acord comercial entre la Unió Europea i els països del Mercosur i per advertir que, malgrat que el Parlament Europeu ha frenat la seua aprovació i ha decidit remetre’l al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cal mantenir la vigilància davant un tractat que suposa una amenaça directa per al sector primari i l’economia local.
El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha subratllat que “hem aconseguit paralitzar l’acord, però no podem defallir, perquè la dreta europea continua pressionant per tirar-lo avant”. En aquest sentit, ha advertit que “rebutgem l’acord de Mercosur tal com està redactat, perquè suposa un atac al nostre sector primari: a la nostra agricultura, la nostra ramaderia i al nostre sector pesquer, en uns moments en què no ens podem permetre més competència deslleial com està plantejant la dreta europea”.
Compromís recorda que el sector primari valencià, i especialment l’agricultura i la ramaderia local, es veuria greument afectat per l’entrada de productes procedents de països amb estàndards ambientals, sanitaris i laborals molt inferiors als exigits a la Unió Europea. Una situació que suposaria una amenaça directa per a la viabilitat d’aquestes activitats.
Així mateix, la coalició també posa l’accent en “el dèficit democràtic” amb què s’ha intentat impulsar l’acord, avançant cap a la seua aplicació provisional sense un debat ni una ratificació clara per part del Parlament Europeu. En aquest sentit, Compromís reclama transparència, control democràtic i que s’escolte els sectors afectats abans de reprendre qualsevol negociació.
A través d’aquesta iniciativa, Compromís demana al govern de Begoña Carrasco que manifeste formalment el seu rebuig a l’acord UE–Mercosur mentre no existisquen clàusules de salvaguarda efectives, la reciprocitat plena en matèria ambiental, sanitària i laboral, i avaluacions d’impacte que tinguen en compte la realitat econòmica i social de Castelló. “No es pot mirar cap a un altre costat mentre es negocien acords que posen en risc el nostre camp i la nostra pesca. La defensa del sector primari també es fa des dels ajuntaments”, ha conclòs Garcia.
