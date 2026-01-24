Aquí han desfilado los Moros d'Alqueria de Castelló. Y es en el extranjero

Un año más, una representación de los Moros d'Alqueria de Castelló ha viajado a un país extranjero con el fin de promocionar las fiestas de la Magdalena y donde han lucido sus trajes que han causado gran sensación.

Los miembros de la entidad que han participado en el desfile inaugural del Carnaval de Montevideo (Uruguay) han mostrado su satisfacción, ya que la filà ha formado parte de un acto en el que han estado presentes unas 2.500 personas que han desfilado durante unas cinco horas a lo largo de un kilómetro. Se trata de un multitudinario acto al que asisten unas 60.000 personas y es uno de los eventos principales de este Carnaval que se celebra cada año en la capital uruguaya.

Desde los Moros d'Alqueria han mostrado su satisfacción por esta experiencia "tan positiva donde hemos recibido muestras de aprobación y apoyo". Además, y debido al interés suscitado entre el público, los miembros de la delegación de la asociación castellonense han tenido la oportunidad de dar a conocer la ciudad de Castelló. Las autoridades de Montevideo también les han dado las gracias por su presencia en estas fiestas.

Hay que recordar que los Moros d'Alqueria han viajado a diversos países como Colombia o Cuba con el mismo objetivo con el que han llegado, en esta ocasión, a Uruguay, donde han recordado el carácter turístico internacional de las fiestas fundacionales.