Fiestas
Aquí han desfilado los Moros d'Alqueria de Castelló. Y es en el extranjero
La entidad ha mostrado su satisfacción por el apoyo recibido
Un año más, una representación de los Moros d'Alqueria de Castelló ha viajado a un país extranjero con el fin de promocionar las fiestas de la Magdalena y donde han lucido sus trajes que han causado gran sensación.
Los miembros de la entidad que han participado en el desfile inaugural del Carnaval de Montevideo (Uruguay) han mostrado su satisfacción, ya que la filà ha formado parte de un acto en el que han estado presentes unas 2.500 personas que han desfilado durante unas cinco horas a lo largo de un kilómetro. Se trata de un multitudinario acto al que asisten unas 60.000 personas y es uno de los eventos principales de este Carnaval que se celebra cada año en la capital uruguaya.
Desde los Moros d'Alqueria han mostrado su satisfacción por esta experiencia "tan positiva donde hemos recibido muestras de aprobación y apoyo". Además, y debido al interés suscitado entre el público, los miembros de la delegación de la asociación castellonense han tenido la oportunidad de dar a conocer la ciudad de Castelló. Las autoridades de Montevideo también les han dado las gracias por su presencia en estas fiestas.
Hay que recordar que los Moros d'Alqueria han viajado a diversos países como Colombia o Cuba con el mismo objetivo con el que han llegado, en esta ocasión, a Uruguay, donde han recordado el carácter turístico internacional de las fiestas fundacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte