El PSPV reclama el pago de las ayudas para fiestas de barrios de las asociaciones de Castelló

El Grupo Municipal Socialista de Castelló reclama al ayuntamiento que “agilice” todo el procedimiento de concesión de ayudas a las asociaciones que organizan festejos en barrios y grupos periféricos “porque estamos ya a enero de 2026 y no han cobrado aún ninguna subvención de los actos organizados el pasado año”.

Así lo señala Anunciación Lainez, concejala socialista, quien trasladará este lunes en las comisiones municipales “la necesidad de activar cambios en las bases del presente ejercicio, porque las que se han desarrollado hasta la fecha son poco operativas”.

La realidad es que el Patronato Municipal de Fiestas sacó “nada menos que en octubre” la convocatoria y bases específicas para financiar los festejos de 2025 de barrios y grupos periféricos organizados por asociaciones y entidades. “Si ya se realiza la convocatoria tarde, lo que no tiene sentido alguno es que, una vez resueltas, el ayuntamiento decida que no va a abonarlas hasta que todos los colectivos hayan completado la documentación donde han de quedar acreditados los gastos”.

Anunciación Láinez insiste en que “hay que abonar sin demora las ayudas de todas las asociaciones que han justificado correctamente”. Desde el Grupo Municipal Socialista, además, se va a solicitar que las bases de este año se convoquen a principios de año y no en octubre, además de reclamar que se aumente la dotación económica “pues este 2025 solo había 35.000 euros que se tienen que repartir entre más de 20 entidades”, destaca la edil socialista.