Sergio Toledo: “Nos oponemos al pacto de financiación que discrimina a los valencianos”

El portavoz del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha registrado una iniciativa plenaria en forma de declaración institucional de rechazo frontal a la propuesta de financiación pactada entre el presidente del Gobierno de España y el líder separatista catalán, “un acuerdo que perjudica notablemente a los valencianos”, ha dicho.

Y es que, para Sergio Toledo, es incomprensible que una vez más “los valencianos volvamos a ser discriminados en la financiación básicamente por dos motivos: la arbitrariedad del reparto del dinero y consolidación de la desigualdad financiera entre comunidades, que es tanto como decir la desigualdad entre ciudadanos”.

El pasado 14 de enero tuvo lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este consejo están representados los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas y del Gobierno, pero la propuesta fue dirigida y diseñada por la representación de Cataluña, siendo la única comunidad que votó a favor de una financiación injusta, orquestada por el presidente de la Generalitat catalana, auténtico artífice del nuevo sistema de financiación.

Excepto la comunidad catalana, todas votaron en contra, incluidas las dos comunidades todavía gobernadas por los socialistas como son Asturias y Castilla-La Mancha. “Con el nuevo sistema de financiación se consolida un reparto absolutamente arbitrario que beneficia claramente a Cataluña en detrimento del resto de territorios y, de manera especial, de la Comunitat Valenciana, que continúa siendo una de las comunidades peor financiadas”, ha señalado.

Además, “este modelo se ha negociado de forma unilateral, imponiendo un “trágala” al resto de comunidades autónomas y rompiendo los principios de solidaridad e igualdad entre españoles. Un acuerdo que responde únicamente a intereses políticos y que vuelve a utilizar a los valencianos como moneda de cambio para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder”, insiste.

Y añade: “Todo esto es un escándalo político muy parecido al de la ley de la amnistía. En aquel caso se compró la gobernabilidad de un país a unos delincuentes a cambio de triturar la legalidad y ahora se vuelve a comprar unas migajas de gobernabilidad a cambio de triturar la igualdad entre los españoles”.

Para Sergio Toledo, “este pacto es una nueva muestra del desprecio del presidente del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana y hacia la igualdad entre todos los españoles”, y ha añadido que “no podemos consentir que los valencianos sigamos siendo ciudadanos de segunda por decisiones políticas tomadas en despachos y al margen del interés general”.

El mismo día de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, publicó Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, un informe definitivo sobre esta cuestión.

El texto presentado por los populares también insiste en que el nuevo sistema se inventa dos fondos absurdos para justificar el reparto arbitrario del dinero. Uno es un fondo para compensar la emergencia climática, y Cataluña se lleva más de la quinta parte. Y para maquillar la campaña socialista a la Junta de Andalucía, a ésta le toca otro tanto. Pero el otro fondo, que tiene que ver con el IVA de las pymes, tiene una dotación de 2.000 millones; de los cuales 1.400 son para Cataluña: el 72 % del total.

“Nadie duda que haya que atender a Cataluña, pero es que esto es ofensivo. El resto de españoles han de conformarse con los 500 millones restantes”, concluye Toledo.