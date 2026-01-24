El stand de Castellón en Fitur arranca el fin de semana abierto al público con una elevada participación

El espacio de Castellón ha vivido este sábado un intenso primer día abierto al público en Fitur, con el stand lleno durante toda la jornada y una elevada participación. Numerosos visitantes han tomado parte en las dinámicas propuestas, han recibido obsequios de merchandising y se han acercado a los puntos de información turística para conocer con más detalle la oferta de la ciudad.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “el stand de Castellón ha estado a rebosar durante todo el día, con muchísima gente participando en las actividades que hemos preparado y mostrando un gran interés por descubrir nuestra ciudad. Ha sido una jornada muy positiva, tanto por la participación como por la cantidad de personas que han solicitado información turística”.

Cabe recordar que, durante el fin de semana, coincidiendo con las jornadas abiertas al público de Fitur, el stand de Castellón se transforma en un espacio dinámico e interactivo en el que se recrea un original programa de citas. A través de una dinámica de preguntas, los visitantes descubren de forma lúdica qué hace especial a la ciudad, con juegos en los que la identidad de Castellón ocupa un papel central.

En estas dinámicas se ponen en valor elementos como las playas, las fiestas de la Magdalena, la afición por el Club Deportivo Castellón, la cerámica, así como la cultura y el patrimonio de la ciudad, reforzando el mensaje de la campaña ‘Castellón es otra cosa’ y el orgullo de pertenencia.

El espacio cuenta además con premios de merchandising creados especialmente para la ocasión, como pañuelos inspirados en las fiestas de la Magdalena, así como con un rincón participativo en el que los asistentes pueden compartir, con humor y espontaneidad, su visión de la ciudad. Tal y como ha señalado Miralles, “se trata de una acción pensada para conectar con públicos jóvenes y nacionales, combinando códigos actuales con un trasfondo profundamente tradicional”.

Reina y Damas junto con Selma Miralles en el stan de Castellón en Fitur 2026. / Mediterráneo

Por otro lado, las fiestas de la Magdalena tienen también un protagonismo destacado en el stand, con la exposición durante todo el fin de semana de una maqueta de la Gaiata de la Ciudad 2024 y otra de la Gaiata de la Ciudad 2025, dos de los símbolos más representativos del patrimonio cultural y turístico de Castellón.

“Esperamos que mañana el stand siga igual de lleno y continúe siendo un punto de encuentro para quienes quieran comprobar que Castellón es, realmente, otra cosa”, ha concluido.