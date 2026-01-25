Compromís exigirà explicacions a Carrasco per la “nefasta gestió” del Patronat de Turisme alertada per Intervenció
Ignasi Garcia: “L’informe és clar: no només no es compleixen les normes municipals, sinó que s’està rosant l’incompliment de la legislació”
R. D. M.
Compromís per Castelló exigirà explicacions a l’alcaldessa, Begoña Carrasco, en el pròxim plenari municipal després de fer-se públic l’informe definitiu de la Intervenció General de l’Ajuntament sobre la gestió dels contractes menors del Patronat Municipal de Turisme durant l’exercici 2024. Un informe que evidencia una manera de gestionar els recursos públics que s’allunya dels principis de transparència, concurrència i legalitat.
El portaveu municipal de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertit que “el que descriu la Intervenció no és una qüestió menor ni merament administrativa, sinó una manera de gestionar el turisme que posa en risc la legalitat”. En aquest sentit, ha remarcat que “l’informe és clar: no només no es compleixen les normes municipals, sinó que s’està rosant l’incompliment de la legislació en matèria de contractació pública”.
Segons l’informe, el Patronat de Turisme ha utilitzat de manera generalitzada la figura del contracte menor, i no de manera excepcional. En concret, el 70,80% del pressupost dels capítols II i VI del Patronat en 2024 s’ha gestionat mitjançant contractes menors, per un import total de 571.248,39 euros (sense IVA), sense seguir la tramitació establida ni per la Llei de Contractes del Sector Públic ni per la instrucció de contractació aprovada pel mateix Ajuntament.
Una de les advertències més greus de l’informe és la possible existència de fraccionament de contractes. En la seua conclusió número 11, la Intervenció alerta literalment que “hi ha contractes reiterats amb el mateix proveïdor que, pel seu objecte, poden incórrer en fraccionament, la qual cosa suposa un incompliment de l’article 99.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic”. Una situació que, com remarca Compromís, suposa evitar la licitació pública i la concurrència d’empreses per obtindre la millor oferta.
“No pot ser que des de la Intervenció s’alerte que es poden estar fraccionant contractes per no traure concursos públics i que això quede sense explicacions. Si s’han donat contractes a dit, excloent altres empreses, algú haurà de donar la cara i aclarir què ha passat”, ha assenyalat Garcia.
L’informe també detecta altres irregularitats rellevants, com l’ús de contractes menors per a serveis recurrents o periòdics, l’absència de definició de les condicions d’execució o de la forma d’abonament del preu, la manca de comprovació que algunes empreses adjudicatàries estiguen al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com una imputació pressupostària “poc rigorosa”, amb el 80,53% de la despesa concentrada en partides genèriques com publicitat, propaganda o activitats culturals.
Davant aquest escenari, Compromís exigirà en el Ple que l’alcaldessa explique quina és la situació real del Patronat de Turisme, què està fent el seu govern en aquesta matèria i com pensa revertir una gestió que la Intervenció considera altament deficient. “Carrasco no pot tornar a mirar cap altre costat com va fer amb les multes de la zona blava del seu regidor de Mobilitat”, conclou Garcia.
