Ester Giner: “Instamos al Gobierno de España a que atienda todas las necesidades de los pescadores y evite trabas que ponen en peligro la continuidad del sector”

La concejala del Grupo Municipal Polpular en el Ayuntamiento de Castellón, Ester Giner, ha informado que su grupo ha registrado una iniciativa plenaria, en forma de Declaración Institucional, que busca la unanimidad de los grupos para que el Gobierno central “escuche a los pescadores del Grao y tenga en cuenta la realidad de su trabajo diario, evitando una burocracia excesiva que no aporta mejoras y que puede tener consecuencias económicas negativas para un sector estratégico de nuestra ciudad”.

Giner mostró el apoyo del PP de la ciudad a las cofradías de pescadores de la provincia de Castellón que el pasado lunes protestaron contra la entrada en vigor de las modificaciones del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea, al considerar que impone obligaciones “innecesarias, inviables y peligrosas” para la flota de bajura.

Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió a flexibilizar las nuevas normativas impuestas a los pescadores desde el pasado 10 de enero de 2026 y que habían provocado que los pescadores dejaran de faenar el lunes. “Es necesario que se atiendan todas las peticiones de los pescadores que son quienes afrontan la elevada burocracia que pone en riesgo la continuidad de la actividad. Las familias que viven de la pesca necesitan certidumbre y saber que todas sus necesidades son atendidas, no solo unas pocas”, explica Ester Giner.

El partido popular con los pescadores de Castellón

Desde el Grupo Popular recuerdan que “la pesca mediterránea, y especialmente la pesca de bajura que se desarrolla en el Grao de Castellón, se basa en salidas cortas y entradas a puerto condicionadas por factores como el estado del mar, la meteorología o la seguridad, lo que hace que estas exigencias resulten poco realistas”.

El Partido Popular ha reiterado su apoyo a los pescadores del Grao, destacando “su aportación económica, social y cultural a Castellón”, y ha defendido la necesidad de “un marco normativo que proteja el medio marino sin poner en dificultades innecesarias a quienes viven de él”.

“Defendemos una política pesquera que combine sostenibilidad con viabilidad económica, que ayude al sector a seguir adelante y garantice el futuro de las familias que dependen de la pesca, sin caer en excesos burocráticos”, ha concluido la concejal popular.