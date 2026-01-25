Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fiestas de la Magdalena de Castelló visitan por primera vez la Casa Regional de Valencia en París

Las reinas del pasado año, Paula Torres y Carla Ibáñez, han estado presentes en este acto en el que también han participado representantes de las Fallas y las Fogueres

El presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, ha estado en París junto a las reinas de la Magdalena 2025, Paula Torres y Carla Ibáñez.

El presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, ha estado en París junto a las reinas de la Magdalena 2025, Paula Torres y Carla Ibáñez. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Nuevo paso adelante de las fiestas de la Magdalena en su apuesta por la internacionalización. Este fin de semana, los festejos fundacionales de Castelló han viajado hasta París para participar por primera vez en el acto organizado por la Casa Regional de Valencia en la capital francesa.

La reina de la Magdalena, Paula Torres con la Fallera Mayor de Valencia, la Bellea del Foc de Alicante y la representante de la Casa de Valencia.

La reina de la Magdalena, Paula Torres con la Fallera Mayor de Valencia, la Bellea del Foc de Alicante y la representante de la Casa de Valencia. / Mediterráneo

La Magdalena se ha dado a conocer en esta celebración, un acto en el que tradicionalmente han estado presentes fiestas de las Fallas de Valencia o las Fogueres de Alicante, "lo que supone un importante reconocimiento y refuerza la presencia internacional de las fiestas de Castellón", ha señalado la concejala de Fiestas, Noelia Selma.

Proyección al exterior

Selma ha afirmado que "ha sido un fin de semana de auténtica proyección exterior de las fiestas fundacionales de Castellón. Una acción que da continuidad a la promoción realizada este sábado en Fitur, donde se ofreció al público asistente una muestra del desfile de gaiatas, y que ahora ha tenido su reflejo también en París".

La reina infantil de la Magdalena, Carla Ibáñez con la fallera mayor de Valencia, la bellea del foc de Alicante inantiles y la representante infantil de la Casa de Valencia.

La reina infantil de la Magdalena, Carla Ibáñez con la fallera mayor de Valencia, la bellea del foc de Alicante inantiles y la representante infantil de la Casa de Valencia. / Mediterráneo

Durante el acto se ha hecho entrega de una reproducción de una gaiata, como obsequio desde la capital de la Plana, símbolo por excelencia de las fiestas fundacionales de Castellón.

Para la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "se ha dado un paso más y nos hemos colocado a la altura de las fiestas de las capitales hermanas asistiendo a actos tan representativos como este, con una gran proyección internacional. En esta legislatura hemos conseguido la declaración de Bien de Interés Cultural para nuestro desfile de gaiatas, como ya tenían las Fogueres y las Fallas, y ahora hemos conseguido unir y vertebrar la Comunidad Valenciana en París, con la asistencia de las tres capitales".

Presentes las reinas de 2025

Debido a la presencia de la reina de las fiestas de Castelló, Clara Sanz, en Fitur el pasado fin de semana, han sido las reinas de 2025, Paula Torres y Carla Ibáñez, quienes se han desplazado junto al presidente de la Junta de Fiestas, Raúl Collazos, hasta París.

Noticias relacionadas y más

Paula Torres, la reina de la Magdalena, con sus homónimas de Alicante y Valencia.

Paula Torres, la reina de la Magdalena, con sus homónimas de Alicante y Valencia. / Mediterráneo

Vestidas con el traje regional, las reinas han visitado algunos de los lugares más emblemáticos de París, donde han repartido cintas verdes magdaleneras, el cartel oficial de las fiestas de este año, así como folletos explicativos sobre las fiestas de la Magdalena y los actos más representativos de su programación.

