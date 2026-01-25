El PP pone en valor los más de 6,7 millones de euros invertidos por la Diputación y el Consell para atender las necesidades de Els Ports tras la dana

El Partido Popular ha puesto en valor los más de 6,7 millones de euros invertidos por la Diputación de Castellón y el Consell para atender las necesidades de Els Ports tras la dana.

El coordinador del PPCS en la comarca de Els Ports, Jesús Ortí, ha destacado la gestión ágil y eficaz de la institución provincial y la Generalitat Valenciana frente al abandono del Gobierno de España, que no ha destinado ni un solo euro a la comarca para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.

"Cero euros y cero respuestas", ha lamentado Ortí. Un hecho que "demuestra la falta de voluntad política del Gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a dejar de lado a la provincia de Castellón, y pone en evidencia que hay administraciones que sí que trabajan para dar un impulso real al territorio", ha resaltado Ortí.

"Porque el PP sí cumple, con el compromiso de la Diputación y el Consell. Un compromiso que se traduce en inversiones reales y ya ejecutadas para atender las necesidades de nuestros municipios", ha señalado Jesús Ortí.

En este sentido, el coordinador del PPCS en la comarca de Els Ports ha ensalzado la respuesta "rápida y real" de las administraciones gobernadas por el PP, que han trabajado, desde el primer momento, para reparar infraestructuras y servicios esenciales, demostrando que "la política útil es la que llega a las personas y a los pueblos".

En total, la comarca de Els Ports ha recibido una inyección económica de 6.783.923,36 euros, que ha permitido reparar caminos, pistas forestales y otras infraestructuras esenciales, como la depuradora de Vilafranca.

"Gracias a estas actuaciones, los vecinos ya disponen de servicios y vías de comunicación seguras, recuperando la normalidad tras la dana y fortaleciendo la actividad económica del territorio", ha rematado Ortí.