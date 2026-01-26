Castelló activa este miércoles su presupuesto 2026 tras desestimar la única alegación en contra

Castelló tendrá en vigor su presupuesto de 2026 este miércoles 28 de enero después del que el pleno extraordinario de este lunes haya desestimado la única alegación al documento económico que había presentado un sindicato y que no ha sido ratificada por el PP y Vox y sí por el PSOE y Compromís. La mayoría del equipo de gobierno, ha hecho que se haya reprobada. El recurso manifestaba la necesidad de mejorar cuestiones relacionadas con la plantilla (principalmente de servicios sociales) e igualdad.

De esta forma, el Boletín Oficial de la Provincia publicará este martes el presupuesto (fue aprobado provisionalmente el 23 de diciembre) que supera los 253 millones para activarlo al día siguiente, tal y como ya adelantó este diario.

En sus respectivas intervenciones, los representantes del ejecutivo municipal --PP y Vox-- han defendido estas cuentas, si bien estas han sido criticadas por la oposición.

El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha explicado que el presupuesto municipal incorpora ocho plazas en servicios sociales además de sumar un informe de impacto de género, rebatiendo de esta forma dos de las cuestiones que solicitaba la alegación "que, por cierto, no cumple con los supuestos para presentarla que recoge el artículo 170". "Solamente hay una mala fé para retrasar la entrada en vigor del documento porque la alegación es inútil", ha afirmado Redondo. El edil ha ratificado que se trata de unos presupuestos "sólidos y jurídicamente impecables, con bajada de impuestos, más servicios, que apuessta por el empleo, la limpieza, el transporte, la seguridad y vivienda y que suben un 40% las inversiones".

Por su parte, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido también el texto económico "porque es la gestión que Castellón necesito y que apuesta por el control del gasto y por evitar aventuras ideológicas porque quiere la eliminación del gasto superfluo". "La alegación no tiene sustancia porque tanto en servicios sociales como en seguridad se han aumentado las plazas", ha continuado Ortolá, quien ha especificado, con respecto a las subvenciones, que los vecinos de Castellón no quieren que "se les dé de mamar, si no salir adelante por sí mismos".

En cuanto a la oposición, la portavoz del PSOE, Patricia Puerta, destacó la necesidad de aprobar la alegación "para corregir en el presupuesto todas las irregularidades expuestas en la misma". "Además, no stamos de acuerdo en este presupuesto porque no prioriza la vivienda ni da la cobertura necesaria a las familias más necesitadas, que da más dinero a la publicidad de la alcaldesa que a las necesidades de la ciudadanía".

Finalmente, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que la alegación "es legítima" y que el presupuesto no piensa en Castelló. Ha recordado que no dará apoyo a un "presupuesto de mentiras" y ha comentado que en 2015 había expedientes en servicios sociales que "caducaban poque no había trabajadores sociales". Finalmente, ha denunciado que el equipo de gobierno local "elude sus responsabilidades y siempre echa la culpa a la oposición".