Balance de Castelló en Fitur: más de 2.000 atenciones y una veintena de reuniones profesionales

La celebración de la 46º edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) donde ha participado el Ayuntamiento de Castelló ha atraído a 255.000 visitantes de 156 países al estand de la localidad y ha propiciado una veintena de reuniones profesionales con agentes y operadores del sector centradas en turismo de congresos, turismo gastronómico, eventos y grandes acontecimientos, según ha informado este lunes la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha tildado de "muy positivo" este balance.

Durante las jornadas abiertas al público, celebradas el fin de semana, el estand de Castelló ha registrado una intensa actividad, con el reparto de más de 1.500 folletos informativos y la realización de más de 2.000 atenciones que han convertido a este especio turístico en un lugar dinámico e interactivo donde se han puesto en valor elementos como las playas, las fiestas de la Magdalena, la afición por el Club Deportivo Castellón, la cerámica, así como la cultura y el patrimonio local. Todo ello ha reforzado el mensaje de la campaña Castellón es otra cosa y el orgullo de pertenencia.

Las fiestas de la Magdalena con la presencia de la reina de las fiestas y su corte de honor además de madrinas y presidentes de gaiata y por la gastronomía que se ha materalizado en dos hitos relevantes: la adhesión de Castellón a la red nacional Saborea España, que permitirá posicionar la gastronomía castellonense en eventos nacionales e internacionales, y la creación de GastroCas, la primera asociación de hostelería de Castellón, que nace con el objetivo de unificar y fortalecer al sector han sido dos de las apuestas principales del consistorio que han contado con un mayor protagonismo.

Además, otros tres grandes eventos han logrado una gran relevancia durante estos días en Fitur, como son Escala a Castelló, el Festival del Viento y el eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto.

"Cada uno de estos eventos representa una oportunidad única para potenciar la oferta cultural y turística de la ciudad, atraer visitantes de distintas partes del país y del extranjero, y poner en valor los espacios y recursos naturales de Castellón”, ha afirmado Miralles, quien ha destacado que otro de los pilares estratégicos destacados ha sido el turismo MICE (turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones). Miralles ha subrayado que “estamos llevando a cabo una estrategia clara y sostenida en el tiempo, orientada a consolidar a Castellón como un destino competitivo en este segmento, apostando por la profesionalización, una promoción especializada y la colaboración constante con el sector”.

Finalmente, ha enmarcado estos avances dentro de una estrategia de promoción internacional que continuará en los próximos meses, con acciones como la organización de un workshop profesional de turismo MICE en Burdeos y la participación de Castellón en IBTM World 2026, la principal feria internacional del sector que se celebra en Barcelona.