El bus de Castelló permitirá pagar con tarjeta y móvil: ya hay fecha para su implantación

Nuevo contrato del bus urbano de Castelló y ampliación de los métodos de pago. Igual que a estas alturas se pagan los 1,50 euros de un cortado en cualquier bar con la tarjeta de crédito o con el contactless del teléfono movil, a partir del "último trimestre del año" se podrá pagar el 1,20 euros que cuesta el viaje del bus. Es una demanda a voces, sobre todo entre los colectivos de usuarios del TUCS más jóvenes, que se quejan una y otra vez de no usar efectivo más que para el transporte público, que se pone al día en aplicar la tecnología que ya tienen otras capitales como Valencia, Madrid o Barcelona.

Lo explica el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez. "En el nuevo contrato, que está en su última fase administrativa previa a la salida de los pliegos de licitación, una vez aprobado ya en proyecto de servicio, se ha marcado precisamente este objetivo: la posibilidad de pagar, ya no solo con la tarjeta de crédito física o en el móvil, sino también con la tarjeta ciudadana y con un código QR", señala.

También con un QR

"Este sistema de QR, por ejemplo, permitirá que haya empresas que convenien con el Ayuntamiento el pago del transporte para sus empleados; o los visitantes a la ciudad que participen en un gran congreso y puedan usar los autobuses urbanos para desplazarse por la capital", señala.

Será "si los plazos que manejamos se cumplen, en el segundo semestre del 2026, más ajustadamente en el último trimestre, tras, primero, la licitación y después la adjudicación del servicio", aduce el concejal delegado de Movilidad.

Los más jóvenes son los principales demandantes del pago con tarjeta. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Diferentes tipos de pago

El pliego, al que ha tenido acceso Mediterráneo, señala textualmente que "todos los vehículos estarán equipados con los elementos necesarios para permitir la operación plenamente integrada en el sistema tarifario, permitiendo el tratamiento de todos los títulos, tarifas y medios de pago que funcionan en el servicio actual, así como preparado para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado".

El equipamiento de validación embarcado debe permitir los siguientes tipos de pago:

Pago en metálico del billete ordinario al conductor. Tarjetas de transporte sin contacto Móbilis (las tarjetas que actualmente funcionan en el transporte público urbano de Castelló de la Plana), incluida la tarjeta ciudadana. Tarjetas bancarias sin contacto (móviles y física). Códigos QR (mediante dispositivos móviles o papel).

"El sistema de validación deberá integrarse con el Sistema de Ayuda a la Explotación, permitiendo de esta forma una mejora en la operativa diaria del servicio. El sistema de validación, a través de los datos de posicionamiento recibidos por el GPS del SAE debe ser capaz de avanzar automáticamente las paradas en el equipo, identificar turno, conductor e inicio y finales de ruta", señala el documento.

Ramírez sostiene que "el sistema actual es arcaico, y debe cambiarse, por eso lo hemos incluido en el nuevo contrato, para renovar y mejorar el servicio".