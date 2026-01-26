Reivindicación
Los detractores del pipican de Sensal crean su propio himno con IA
Más de 200 vecinos se muestran reacios a este centro de esparcimiento canino junto a dos colegios y la avenida Chatellerault
Continúa la polémica del nuevo emplazamiento del centro de esparcimiento canino que el Ayuntamiento de Castelló quiere abrir en un solar ubicado junto a dos colegios (Censal y Carles Salvador) y entre el paseo Río Nilo y la avenida Chatellerault, en el PAU Sensal. Este pipican será el que sustituye al todavía existente en la calle Río Llobregat que el consistorio tiene que quitar de su actual emplazamiento ante la inminente construcción de viviendas de protección pública (VPP). La intención municipal es habilitar un espacio cercano a esta zona para facilitar su uso a los residentes en esta parte de Castelló.
Sin embargo, la apertura de este pipican en el nuevo lugar (el consistorio ya ha comenzado a limpiar el solar con el fin de que esté habilitado antes de Magdalena tal y como afirmaron fuentes municipales a este diario) no ha gustado a vecinos ni a la asociación de padres y madres y de los centros educativos. Por este motivo han iniciado una recogida de firmas que finaliza próximamente ya que consideran que no es la mejor ubicación y que podría provocar problemas de salubridad para los más pequeños así como malos olores, ruidos y problemas de convivencia, según denunciaron vecinos a este diario.
Además, los afectados por esta ubicación para el centro de esparcimiento canino han creado su propio himno con Inteligencia Artificial (IA) para llamar la atención sobre la situación que atraviesan en estos momentos. (Pincha aquí para escuchar la canción)
Los detractores también quieren solicitar una reunión con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, para hacerle llegar sus quejas porque afirman que esta parcela donde quieren instalar este espacio para perros está reservada solamente a uso educativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte