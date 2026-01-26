Los detractores del pipican de Sensal crean su propio himno con IA

Continúa la polémica del nuevo emplazamiento del centro de esparcimiento canino que el Ayuntamiento de Castelló quiere abrir en un solar ubicado junto a dos colegios (Censal y Carles Salvador) y entre el paseo Río Nilo y la avenida Chatellerault, en el PAU Sensal. Este pipican será el que sustituye al todavía existente en la calle Río Llobregat que el consistorio tiene que quitar de su actual emplazamiento ante la inminente construcción de viviendas de protección pública (VPP). La intención municipal es habilitar un espacio cercano a esta zona para facilitar su uso a los residentes en esta parte de Castelló.

Imagen del solar donde el consistorio tiene previsto ubicar el nuevo centro de esparcimiento canino en el PAU Censal. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Sin embargo, la apertura de este pipican en el nuevo lugar (el consistorio ya ha comenzado a limpiar el solar con el fin de que esté habilitado antes de Magdalena tal y como afirmaron fuentes municipales a este diario) no ha gustado a vecinos ni a la asociación de padres y madres y de los centros educativos. Por este motivo han iniciado una recogida de firmas que finaliza próximamente ya que consideran que no es la mejor ubicación y que podría provocar problemas de salubridad para los más pequeños así como malos olores, ruidos y problemas de convivencia, según denunciaron vecinos a este diario.

Además, los afectados por esta ubicación para el centro de esparcimiento canino han creado su propio himno con Inteligencia Artificial (IA) para llamar la atención sobre la situación que atraviesan en estos momentos. (Pincha aquí para escuchar la canción)

Los detractores también quieren solicitar una reunión con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, para hacerle llegar sus quejas porque afirman que esta parcela donde quieren instalar este espacio para perros está reservada solamente a uso educativo.