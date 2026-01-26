Inversión
Más de 7 millones en formación benefician a 290 personas en Castelló
La vicepresidenta primera y consellera de Empleo y la alcaldesa de Castelló visitan el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV
La Generalitat Valenciana ha destinado máds de 7,3 millones de euros a programas mixtos de empleo-formación que han permitido beneficiar directamente a 290 personas desempleadas a través de iniciativas como escuelas taller o talleres de empleo, entre otros proyectos. Así lo ha afirmado la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha visitado el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV este lunes junto a la alcaldesa de la ciudad, Begoá Carrasco. Un encuentro en el que también han participado el concejal de Empleo, Juan Carlos redondo, y el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ.
Camarero ha remarcao que invertir en formación ligada al empleo es invertir en oportunidades "reales" y ha añadido que esste modelo contribuye tanto a la inserción laboral de las personas participantes como al refuerzo del tejido productivo local. Camarero también ha destacado que además de mejorar la cualificación profesional, estos programas permiten realizar actuaciones de mejora en espacios y servicios públicos del municipio, generando un retorno social directo de la inversión pública y ha puesto en valor la colaboracion con las entidades locales. "Los ayuntamientos son aliados clave porque conocen las necesidades reales de su territorio y hacen posible que la formación esté alienada con los perfiles que demanda el mercado laboral".
Durante su estancia en Castelló, la vicepresidenta también ha visitado las instalaciones de Labora y la dirección territorial de Empleo en Castelló ubicadas en el edificio Borrull.
Por su parte, la alcaldesa Carrasco, quien ha recorrido junto a Camrero, los talleres de soldadura, carpintería y cerámica en Tetuán XIV, ha afirmado que ahora, de la mano de Labora, "se están ofreciendo hasta cuatro talleres diferentes como programas mixtos de empleo y formación que finalizarán en 2026" y que son para personas desempleadas, para personas con dificultades de inserción laboral o de vulnerabilidad o jóvenes mayores dde 16 años y menores de 30.
"Castellón tiene en la actualidad las cifras de paro más bajas desde 2008, así, 2025 acabó con la tasa de desempleo del 9,6% y son ya varios meses consolidándose por debajo de esa cifra del 10%", ha concluido Carrasco.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte