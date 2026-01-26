Más de 7 millones en formación benefician a 290 personas en Castelló

La Generalitat Valenciana ha destinado máds de 7,3 millones de euros a programas mixtos de empleo-formación que han permitido beneficiar directamente a 290 personas desempleadas a través de iniciativas como escuelas taller o talleres de empleo, entre otros proyectos. Así lo ha afirmado la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha visitado el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV este lunes junto a la alcaldesa de la ciudad, Begoá Carrasco. Un encuentro en el que también han participado el concejal de Empleo, Juan Carlos redondo, y el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ.

Camarero ha remarcao que invertir en formación ligada al empleo es invertir en oportunidades "reales" y ha añadido que esste modelo contribuye tanto a la inserción laboral de las personas participantes como al refuerzo del tejido productivo local. Camarero también ha destacado que además de mejorar la cualificación profesional, estos programas permiten realizar actuaciones de mejora en espacios y servicios públicos del municipio, generando un retorno social directo de la inversión pública y ha puesto en valor la colaboracion con las entidades locales. "Los ayuntamientos son aliados clave porque conocen las necesidades reales de su territorio y hacen posible que la formación esté alienada con los perfiles que demanda el mercado laboral".

Un momento de la visita al Centro de Formación Tetuán XIV, esste lunes. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Durante su estancia en Castelló, la vicepresidenta también ha visitado las instalaciones de Labora y la dirección territorial de Empleo en Castelló ubicadas en el edificio Borrull.

Por su parte, la alcaldesa Carrasco, quien ha recorrido junto a Camrero, los talleres de soldadura, carpintería y cerámica en Tetuán XIV, ha afirmado que ahora, de la mano de Labora, "se están ofreciendo hasta cuatro talleres diferentes como programas mixtos de empleo y formación que finalizarán en 2026" y que son para personas desempleadas, para personas con dificultades de inserción laboral o de vulnerabilidad o jóvenes mayores dde 16 años y menores de 30.

"Castellón tiene en la actualidad las cifras de paro más bajas desde 2008, así, 2025 acabó con la tasa de desempleo del 9,6% y son ya varios meses consolidándose por debajo de esa cifra del 10%", ha concluido Carrasco.