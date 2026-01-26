El momento más llamativo del pleno de Castelló: "Los vecinos de Castellón no quieren que se les dé de mamar"

A los 20 minutos del comenzar el pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Castelló que se ha celebrado este lunes para debatir sobre la única alegación que un sindicato ha presentado al presupuesto municipal de 2026, se ha producido el momento más llamativo de la sesión.

En su primer turno de intervención, el portavoz municipal de Vox, Antonio Ortolá, ha defendido las cuentas municipales y ha remarcado la importancia de bajar impuestos en las mismas. Ha sido entonces cuando ha destacadod: "...y es precisamente lo que el socialismo corrupto del PSOE y el socialismo separatista de Compromís no pueden soportar, es decir, que bajando impuestos se den más oportunidades y mejores servicios públicos". "Y si me permiten el símil, los vecinos de Castellón no quieren que se les dé de mamar, si no que se les ayude a comer por sí mismos, a salir adelante por sí mismos, no a que vivan permanentemnte de las subvenciones y prevendas que ustedes daban, quieren levantar la persiana cada mañana sin que les frían a impuestos".

Al finalizar la sesión, el PP y Vox han votado en contra de desestimar la alegación y el PSOE y Compromís a favor, por lo que ha resultado nula por mayoría.

El presupuesto municipal de 2026, de más de 253 millones, se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP) y entrrá en vigor este miércoles.