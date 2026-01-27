Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué podrá hacer Castelló cuándo el presupuesto entre en vigor este miércoles?

Las cuentas prorrogadas de 2025 apenas han estado un mes

Imagen aérea del centro de Castelló.

Imagen aérea del centro de Castelló. / Toni Losas

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La aprobación definitiva, este lunes, del presupuesto y su entrada en vigor, este miércoles, da luz verde a que el Ayuntamiento de Castelló pueda comenzar a realizar todas las propuestas que contempla el texto económico para este año. "A partir de ahora se podrán ejecutar todas las partidas", ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, quien ha destacado la importancia de esta entrada en vigor que permitirá hacer "proyectos nuevos" en la ciudad, así como mejorar servicios, "de ahí su importancia".

Equipo de gobierno en la presentación oficial del presupuesto municipal de 2026 para Castelló.

Equipo de gobierno en la presentación oficial del presupuesto municipal de 2026 para Castelló. / Mediterráneo

De esta forma, el presupuesto de 2025 solamente ha quedado prorrogado apenas un mes, a diferencia del gobierno central que lleva varios años con las cuentas en este estado.

El Ayuntamiento capitalino dispone de unas cuentas de 253,2 millones para la ciudad y que permitirán la bajada de impuestos, "apostar por la vivienda, más empleo e impulsao económico, más lipieza y seguridad para un Castelló más próspero", según refleja el dossier informativo de presentación del texto económico. Hay que recordar que dentro de este dinero destaca la partida de 11,6 millones procedentes de la Unión Europea que permitirá proyectos como la reforma de la Pérgola, el Mercado Central o la Manzana Albinegra.

