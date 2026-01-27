Pisos municipales
Castelló suma la quinta vivienda social en este mandato
La alcaldesa ha firmado ante notario la adquisición
Castelló ya cuenta con la quinta vivienda social de este mandato tras la firma de la adquisición ante notario por parte de la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, por 110.961 euros y que ha propiciado un aumento del parque de pisos sociales propiedad del consistorio. En el acto de la compra que ha tenido lugar en el despacho de Alcaldía también han estado presentes la concejala de Vivienda, Ester Giner, y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara.
La primera edila ha hecho hincapié en que “con esta adquisición, que aprobó la junta de gobierno local el pasado mes de diciembre, cumplimos tal y como nos comprometimos con la compra de esa cinco viviendas antes de que finalizará 2025. Y con esta promesa, volvemos a cumplir con la palabra dada en un tema que es la principal preocupación de nuestros vecinos como es la vivienda porque las cuatro anteriores ya están adjudicadas a las diferentes familias que harán uso de ellas”.
Otras acciones
“Para este equipo de gobierno municipal esta es y va a seguir siendo la legislatura de la vivienda, que es en la actualidad la mayor preocupación de los castellonenses", ha afirmado la alcaldesa, tras recordar que se ha permitido la construcción de más de 3.800 viviendas, de las que más del 40% son de protección pública, y que en este 2026 se pondrá en marcha una línea de ayudas municipales para el Alquiler Joven, beneficiando a uno de los colectivos que más difícil tiene en estos momentos el acceso a una vivienda.
Además, ha recordado la puesta en marcha del Plan de Barrios con ayuda europea, que está permitiendo la rehabilitación de cerca de 600 viviendas en cinco grupos residenciales de la ciudsd.
“Estamos y estaremos siempre al lado de nuestros vecinos, garantizando un derecho básico como es el de la vivienda. Una vivienda que es imprescindible para contar con un mínimo de bienestar y poder afrontar mejor el futuro y un proyecto de vida”, ha concluido la primera edila Carrasco.
