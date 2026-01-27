Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: "Era un sinvivir"

Fue hace diez años cuando la tienda SMS Electrics, dedicada a la comercialización de bicicletas eléctricas y patinetes, abrió en la Avenida Valencia de Castelló. Después de un sinfín de obstáculos, el fundador Álex Romero ha decidido liquidar existencias y bajar la persiana definitivamente. Son principalmente tres los factores que le han llevado al cierre del comercio, siendo uno de ellos los continuos robos que ha sufrido desde la apertura.

“Los continuos robos sí han sido uno de los motivos. Era un sinvivir estar todas las noches con el miedo de que entraran en la tienda”, reconoce Romero, que abrió en su día “para diversificar”, pues el Grupo Nexta que fundó forma parte de un holding empresarial formado por ocho empresas de diferentes sectores tan variados como seguros, digitalización, suministros eléctricos o distribución.

Imagen de uno de los robos que sufrieron (i), y fachada hoy de la tienda ya cerrada. / Mediterráneo

En SMS Electrics sufrieron una docena de asaltos en los que las pérdidas por los robos ascendieron a más de 150.000 euros. Un año después de la inauguración sufrió la primera sustracción de material y, desde entonces, a excepción de un par de años, los vino sufriendo anualmente. Incluso, en ocasiones, varias veces al año.

El segundo de los motivos que ha llevado al empresario a tirar la toalla ha sido “los continuos cambios de normativa que ha sufrido el sector. No hemos tenido las ayudas que esperábamos para incentivar una forma de movilidad que respeta el medio ambiente y que no se ha potenciado en absoluto”. De hecho, Álex Romero afirma que los continuos vaivenes por parte de las instituciones “ya han llevado a marcas y distribuidoras a cerrar. Los patinetes han sufrido cuatro cambios de normativa en cuatro años y eso provoca mucha incertidumbre”. También lamenta que “la venta de bicicletas eléctricas se ha prostituido, pues ahora cualquier tienda las vende y los márgenes se han reducido mucho”.

El último de los detonantes de esta drástica decisión fue “el cierre de la Avenida Valencia durante nueve meses por las obras, que nos ha afectado muchísimo a todos los negocios que estamos en la zona. Antes pasaban miles y miles de coches a todas horas, y después solo se acercaban los que iban a pasar la ITV. Esto era una ratonera”.

El empresario no oculta que “cerrar siempre es una mala noticia”, pero al menos se consuela con la forma en la que lo ha hecho: “Estamos al día con todos los empleados y proveedores. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido”. Su grupo empresarial, que cuenta con casi cuatro décadas de existencia, pues fue fundado en su día por su abuelo, siguiendo su padre y ahora él con el negocio, “seguirá funcionando con normalidad y creciendo como hasta ahora”.