Conferencia
Compromís defiende la memoria democrática "frente al auge de la extrema derecha en Castelló"
La diputada Ruiz afirma: “Recordar no divide, lo hace la mentira”
Compromís per Castelló ha reivindicado la memoria democrática como una herramienta clave para la salud democrática y para hacer frente al auge de la extrema derecha, en una charla celebrada en la librería Argot, bajo el título La memoria histórica: una mirada actual, que contó con una asistencia muy numerosa y se desarrolló como un debate abierto con la participación de la portavoz de Cultura de Compromís en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, y del profesor Paco Mezquita, miembro del Grupo de Investigación de Memoria Histórica de Castelló.
“La memoria democrática no es una cuestión del pasado, sino una necesidad del presente”, ha advertido Ruiz, quien ha añadido que “sin memoria no hay verdad, no hay justicia ni hay reparación para las familias que sufrieron la represión y el miedo”. En este sentido, Ruiz ha manifestado que “en un momento en el que la extrema derecha está ganando fuerza gracias al olvido, hablar de memoria es hablar directamente de democracia, porque recordar no divide; lo que divide es la mentira y la amnesia”.
Durante la charla se han abordado cuestiones como el estado actual de las exhumaciones y la dignificación de las fosas comunes, la importancia de la pedagogía en las escuelas para dar a conocer la historia reciente, así como los riesgos que suponen las denominadas leyes de “concordia”, que amenazan las políticas de memoria y reparación impulsadas en los últimos años. También se ha puesto el foco en la represión específica sufrida por las mujeres y en las formas de resistencia antifascista.
Con todo, lejos de una conferencia unidireccional, el encuentro ha derivado en un debate vivo con el público asistente, en el que se han expresado posiciones diversas y se ha evidenciado que la memoria democrática continúa siendo un campo de disputa política y social plenamente vigente.
Desde Compromís per Castelló han remarcado la necesidad de seguir generando espacios de reflexión y diálogo como este, especialmente en un contexto marcado por el auge de discursos reaccionarios, y han defendido la memoria democrática como “una herramienta imprescindible para construir una sociedad más justa, consciente y libre”.
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- Castelló activa un nuevo uso de la tarjeta ciudadana relacionada con la tasa de la basura. ¿En qué consiste?
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Hosteleros de Castelló y provincia quieren abrir un local de restauración en el antiguo 'Aladín' junto al aeroclub. Todos los detalles
- Guía y horarios para la Cabalgata de los Reyes Magos de Castelló
- 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte