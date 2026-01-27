Los cuatro nuevos congresos que acogerá Castelló en 2026: desde las nanopartículas con láseres a la psicología del deporte

Castelló acogerá este año cuatro grandes congresos que el Patronato Municipal de Turismo ha cerrado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y que consolidarán a la ciudad en la capital del Convention Bureau. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que a estas incorporaciones se sumará otra acción dentro de la estrategia de promoción internacional que consiste en un workshop profesional de turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) en Burdeos (Francia) dirigido a empresas y organizadores de eventos del mercado francés.

Así, la edila ha explicado que la organización de estos cuatro congresos "refuerza el posicionamiento de Castellón como destino de referencia en turismo de congresos y eventos profesionales". Estos son el XXX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP 2026), el Congreso Internacional de Nanopartículas con Láseres, el Congreso Nacional de Psicología del Deporte y el III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Estas citas se suman a las otras 20 previstas este año en la ciudad.

Miralles, ha destacado que “la captación de estos congresos es fruto de una estrategia clara y sostenida en el tiempo”. Una estrategia, ha explicado, “orientada a consolidar a Castellón como un destino competitivo en el segmento MICE. Estamos apostando por la profesionalización, por una promoción especializada y por una colaboración constante con el sector turístico”.

La edila ha subrayado además que “el turismo de congresos es una palanca fundamental para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y diversificado”. En este sentido, ha incidido en que “el segmento MICE contribuye de forma directa a la desestacionalización. Nos permite atraer visitantes fuera de los meses de mayor afluencia y generar actividad económica durante todo el año. Su impacto es muy positivo en sectores como la hostelería, el comercio y el transporte”.

En esta línea, Miralles ha recordado la reciente puesta en marcha de la Oficina Castellón Convention Bureau, ubicada en la estación de ADIF. También ha destacado el lanzamiento de la nueva plataforma digital parea el sector profesional.