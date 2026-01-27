Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Feria del Libro cambia de lugar: conoce su nueva y emblemática ubicación, las fechas y el horario

Un total de 28 casetas completarán la oferta de venta de libros en 2026

Imagen de archivo de la Feria del Libro en la plaza Santa Clara de Castelló.

Imagen de archivo de la Feria del Libro en la plaza Santa Clara de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ya prepara una nueva edición de la tradicional Feria del Libro que se celebra todos los años en la ciudad. Este año, y según recogen las bases de las que ha informado este lunes la comisión informativa de Ciudadanía y Participación, los castellonenses tendrán la oportunidad de adquirir un libro en este espacio que abrirá sus puertas del 24 de abril al 3 de mayo en otro lugar diferente de donde lo ha hecho hasta ahora. La plaza Santa Clara está ocupada por el mercado provisional que acoge a los vendedores del Mercado Central debido a las obras de remodelación del edificio, por lo que será imposible que la Feria del Libro se celebre en esta céntrica plaza. Por este motivo, el consistorio de la capital de la Plana ha previsto que esta cita con la cultura organizada por el mismo municipio tenga lugar en el paseo Ribalta.

El horario de apertura y cierre será de lunes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y se instalarán 28 casetas, 24 de ellas serán para libreros y otras cuatro para instituciones y entidades públicas. Por este motivo, las personas interesadas pueden solicitar ya el espacio que ocuparán al Ayuntamiento y será este el que las analizará para luego adjudicarlo.

