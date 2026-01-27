Frente común en Castelló por los agricultores, el sector de la pesca y el cáncer de cuello uterino

Frente común en el Ayuntamiento de Castelló para mostrar su apoyo a los agricultores de la capital, el sector de la pesca y el cáncer de cuello uterino. El equipo de gobierno municipal (PP y Vox) y los dos partidos de la oposición (PSOE y Compromís) han acordado este lunes en la junta de portavoces que en el pleno ordinario del mes de enero que se celebrará el jueves aprobarán estas tres declaraciones institucionales. El grupo municipal de Vox y el de Compromís habían presentado un texto cada uno sobre la necesidad de proteger a los agricultores y ganaderos locales frente a la competencia desleal y proteger la soberanía alimentaria en la capital y, tras hacer una conjunta, será votada a favor por el PP, Vox, PSOE y Compromís. Lo mismo sucederá con los textos de los populares y de los socialistas sobre la defensa del sector de la pesca. Cada uno de estos partidos han presentado una declaración institucional que también fusionarán y recibirá el apoyo de toda la corporación.

Finalmente, también darán el ok a un texto conjunto sobe el mes de concienciación del cáncer de cuello uterino.

Además, durante el pleno se debatirán cuatro mociones: una del PP sobre el apoyo a los venezolanos que viven en Castelló; dos de Compromís sobre los derechos de las mujeres a la interrupción gratuita del embarazo y sobre el impulso y el mantenimiento de los contratos a empresas de inclusión social; y otra moción conjunta de los socialistas y los valencianistas con el fin de paralizar la presencia de minipisos y un mayor control e inspección para paliar este tipo de construcciones.