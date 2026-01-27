Pleno
Estas son las propuestas de mejoras para los venezolanos de Castelló
Moción del grupo municipal del PP en la capital de la Plana
Compromiso a prestar apoyo a la población migrante venezolana para agilizar los trámites relacionados con las solicitudes de asilo y refugio que sean requeridas, ofrecer asesoramiento sobre los procedimientos administrativos necesarios para facilitar una integración social rápida y efectiva y reforzar la colaboración con las distintas asociaciones venezolanas asentadas en la ciudad, con el objetivo de canalizar ayudas y apoyo a familiares y amigos que atraviesan situaciones especialmente delicadas en Venezuela son los tres puntos fundamentales que contempla la moción que ha presentado el grupo municipal del PP para el próximo pleno municipal que se celebrará este jueves.
El texto muestra el apoyo a los "nuevos castellonenses de origen venezolano que residen en la ciudad. Una comunidad que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento, con más de 3.000 nuevas llegadas", ha dicho el portavoz popular, Segio Toledo.
“Desde el Ayuntamiento de Castellón queremos ofrecer la mejor ayuda posible a los miles de castellonenses de origen venezolano que viven entre nosotros, favoreciendo una integración ágil y digna que les permita desarrollar su proyecto de vida en nuestra ciudad”, ha destacado Toledo.
