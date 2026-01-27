El PSPV destaca la unión política en Castelló en pro del sector de la pesca

Mary Carmen Ribera, concejala del grupo municipal socialista de Castelló, ha destacado este martes la “buena disposición de todos los partidos políticos del Ayuntamiento para sumarse a la propuesta del PSPV en defensa del sector pesquero del Grau y reconocer su papel esencial en la economía local, el empleo y la cohesión social”.

Esta unidad quedará plasmada en el pleno ordinario de este jueves 29 de enero, en el que se aprobará una declaración institucional dirigida a reclamar a las instituciones europeas a continuar el diálogo para garantizar la aplicación de un Reglamento de Control de la Pesca realista y compatible con la actividad pesquera y la realidad diaria de la flota, “especialmente la artesanal y de pequeña escala”.

La concejala socialista subraya que “hay que trabajar en defensa de la sostenibilidad del Mediterráneo, pero esto debe ser siempre compatible con garantizar la supervivencia del sector pesquero, y desde el PSPV de Castelló siempre estaremos al lado de la pesca del Grau”.

Giner y Ribera, junto al patrón de la Cofradía de Pescadores de Castellón. / Mediterráneo

En la propuesta, además, se destaca el trabajo que está desarrollando el Gobierno de España dirigidas a flexibilizar las inspecciones. De hecho, este lunes el propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, intervino en Bruselas en el Consejo de Ministros del ramo para pedir una modificación en algunas de las disposiciones que "resultan desproporcionadas y, en la práctica, imposibles de cumplir".

Negociación de Luis Planas en Bruselas

En este sentido, el ministro propuso que se mantenga la obligación de registrar las capturas desde el kilo cero, pero que las desviaciones en la estimación de cantidades inferiores a 50 kilos no se consideren un incumplimiento y que los errores en la estimación de capturas inferiores a 50 kilos no sean calificados como infracciones graves.

Planas reiteró, como ya lo hizo en 2025, la necesidad de revisar el reglamento del Mediterráneo para una gestión más eficiente de las pesquerías mixtas. En este sentido, remarcó la importancia de no basar la reducción del esfuerzo pesquero (días de pesca) en la población más vulnerable.