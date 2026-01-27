TRAM de Castelló: 3,2 millones de viajeros y las obras de mejora

El TRAM de Castelló ha registrado en 2025 un total de 3,2 millones de viajeros, lo que supone una leve caída respecto a los 3,4 del año anterior, según refleja el balance oficial de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Las mismas fuentes han asegurado que en cuanto al desglose mensual, febrero ha sido el que ha registrado un mayor número de usuarios con un total de 310.100, que se traduce en un 0,58 % más que en 2024, mientras que agosto fue el mes que menos usuarios registró con 184.336 en unas semanas marcadas por la ausencia de estudiantes debido a las vacaciones.

Asimismo, en el mes de marzo, coincidiendo con las fiestas de la Magdalena, también se superó la barrera de los 300.000 viajeros y solamente durante estas fiestas, el TRAM de Castelló sumó 103.859 viajeros y realizó 3.531 expediciones, entre el 22 y el 31 de marzo. Los datos del 31 de marzo corresponden al servicio nocturno del domingo al lunes a partir de las doce.

En cuanto a la actividad operativa, el servicio realizó en torno a 8.000 expediciones mensuales y, más allá de la Magdalena, se realizaron servicios especiales con motivo de eventos especiales o fiestas como las de Sant Joan y Sant Pere.

Por otra parte, desde la Generalitat valenciana han señalado que durante el año pasado también comenzaron obras que estarán finalizadas en 2026, "lo que permitirá una mejora del servicio". En concreto, la ampliación de la Línea 1 hasta el Grau. La Generalitat, tras pactar con el Ayuntamiento de Castelló una modificación contractual, avanza a buen ritmo para que la actuación este finalizada antes de Semana Santa.

De forma paralela, se ha iniciado hace unas semanas la reparación integral de la plataforma del TRAM, en el denominado bucle central del trazado urbano, cuyas obras ya han empezado y donde la administración autonómica ha invertido 1,3 millones.

Asimismo, están ya circulando los vehículos actuales por unidades eléctricas de última generación, silenciosas y modernas que supusieron una inversión de 3,2 millones de euros.