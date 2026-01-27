Vecinos
Las tres obras que se ejecutarán en el distrito Oeste de Castelló con cargo a los presupuestos participativos
Celebración del Consejo de Distrito de esta zona
El Consejo del Distrito Oeste ha elegido los tres proyectos que, con cargo a los presupuestos participativos, se ejecutarán en esta zona de Castelló. Una iniciativa que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía a la toma de decisiones municipales, fomentando la implicación directa de las vecinas y vecinos en la gestión y mejora de la ciudad, según a afirmado el teniente de alcalde del Oeste, Vicent Sales.
Durante la reunión, se abordaron las cinco iniciativas que obtuvieron un mayor respaldo vecinal en las fases previas, de las cuales finalmente tres fueron votadas por los miembros del Consejo del Distrito Oeste atendiendo a criterios de idoneidad y que fueron el cerramiento de la zona común de la calle Costa Rica, la instalación de un baño público autolimpiable y accesible en el parque del Roser y el asfaltado de la vía Cuadra Casaña. No obstante quedaron fuera la instalación de farolas en la calle Joaquín García Girona y la colocación de mesas de ping-pong y picnic en el Parque Botánico Carmen Albert, en el Raval Universitario.
Los presupuestos participativos para el ejercicio 2026-2027 cuentan con una dotación económica máxima de un millón de euros y la primera fase registró un total de 177 propuestas, de las cuales 147 fueron consideradas viables tras la valoración realizada por los técnicos de participación ciudadana.
