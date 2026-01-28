Polémica
Casi 300 firmas de padres y profesores de los CEIP Censal y Carles Salvador dicen 'no' al pipican de Sensal en Castelló
Las rúbricas se han recogido en una semana
Casi 300 firmas de padres y profesores de los colegios Censal y Carles Salvador se oponen a la apertura de un centro de espacimiento canino en el solar contiguo a ambos centros escolares, según han confirmado desde ambos CEIP a este periódico. Unas rúbricas que se han recogido en una semana y que se registrarán en el Ayuntamiento junto a un escrito firmado por las dos direcciones de los colegios y las dos Asociaciones de Padres de Alumnos. Los detractores de este pipican, que también han promovido un himno realizado con IA en contra de este espacio para perros, consideran que esta zona para mascota que tendría que entrar en servicio antes de las fiestas de la Magdalena no está en la mejor ubicación "y contraviene la dotación de suelo en el Plan General que lo determina como educativo".
Además, los vecinos que residen en viviendas próximas a la zona y que se han sumado a las protestas consideran que este pipican puede traer "problemas de salubridad y de convivencia en el día a día de los niños más pequeños".
Por este motivo, los representantes de los centros han pedido una reunión con la alcaldesa con el fin de evitar esta apertura que podría generar, según los que se oponen a este espacio, "malos olores, ruidos y problemas de convivencia".
Además, en el caso del CEIP Carles Salvador, estaría justo al lado del patio del aula de los alumnos de 2 años.
Hay que recordar que la próxima construcción de viviendas de protección pública en un solar de la calle Río Llobregat, también en el PAU Sensal, ha obligado al consistorio a quitar el pipican que había en ese terreno y trasladarlo de lugar. El sitio elegido es el recinto ubicado entre la avenida Chatellerault y el paseo Río Nilo, junto a los colegios Censal y Carles Salvador, lo que ha causado un gran malester entre la comunidad educativa y los vecinos de la zona.
