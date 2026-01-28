Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló

En mayo de 2023, las entonces candidatas por el PP a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, y a la Diputación, Marta Barrachina, se comprometieron en campaña a reabrir y transformar la antigua comisaría ubicada en la ronda Magdalena, propiedad de la institución provincial, en un emblemático centro social para ponerlo a disposición de las entidades vecinales, culturales y de mayores de la capital de la Plana. El edificio, cerrado desde el año 2011, recobraría con este proyecto su esplendor tras rehabilitarlo y que toda la ciudad pudiera beneficiarse del mismo.

Parte posterior de la antigua comisaría. / Mediterráneo

Por este motivo, y según fuentes de la Diputación, la administración que preside Barrachina "va a iniciar el expediente de la cesión de este edificio al Ayuntamiento de Castellón". Si bien las mismas fuentes no definieron plazos de materialización de dicho traspaso, sí que detallaron que se trata de un "proceso administrativo largo y complejo que comenzará de inmediato".

Por su parte, fuentes municipales también se pronunciaron a este respecto y explicaron que en cuanto "tengamos la cesión lo reabriremos porque es objetivo de este equipo de gobierno volver a aperturar los edificios vacíos y ponerlos al servicio de la ciudadanía para evitar la degradación y decadencia de los barrios". Las mismas fuentes han explicado a este periódico que así lo han puesto de manifiesto también en otros recintos como el inmueble de Correos que la Generalitat tiene que reformar y el cine Rex.

Una vez el consistorio sea el propietario del inmueble, podrá realizar el proyecto que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tiene previsto y que se basa, principalmente, en atender una reivindicación vecinal con el fin de darle uso al edificio que se cerró al trasladar los servicios de comisaría a su actual emplazamiento, en el PAU Sensal.

Se trata de una remodelación que dará paso a un nuevo espacio al servicio de la participación ciudadana, con sala de lectura, despachos para reuniones vecinales, presentaciones, conferencias y que servirán también de aulas de formación. Además, contará con salas de exposiciones en un edificio moderno, luminoso y funcional que tendrá cerámica.