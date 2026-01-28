Castelló mejora la iluminación de un campo de fútbol con 46.758 euros

El Ayuntamiento de Castelló ha mejorado la iluminación de un campo de fútbol de la ciudad y ha enmarcado esta actuación como una mejora de las instalaciones deportivas municipales dentro de su Plan Director, según ha informado la concejala de Deportes, Maica Hurtado. La edila ha remarcado que se ha llevado a cabo una renovación, con un presupuesto de 46.758 euros del sistema de luz en uno de los campos más emblemáticos de la capital de la Plana como es el Javier Marquina, en el Grau, y ha detallado que la actuación ha consistido en la sustitución de los antiguos focos de metálicos de 2 kW (cuatro por torre, un total de 16 focos con un consumo de 32 kW) por nuevos focos LED de alta eficiencia de 1.000 W. Gracias a este cambio, el consumo eléctrico se reduce a 16 kW, lo que supone un ahorro energético del 50%. Además, se ha realizado la renovación del cableado y de las protecciones de las torres de iluminación.

El objetivo del proyecto era superar una iluminación media de 200 lux y prácticamente duplicar los niveles existentes. Tras la intervención, se ha alcanzado una iluminación media de 231 lux, mejorando notablemente la visibilidad y las condiciones de juego.

Otras mejoras

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha destacado que “con este cambio de iluminación conseguimos un ahorro del 50% en el consumo de energía y reafirmamos el objetivo de este equipo de gobierno de mejorar todas las instalaciones deportivas municipales”. Hurtado ha añadido que “el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes destinado a la mejora y adecuación de instalaciones este año asciende a 1.500.000 euros”.

En los últimos meses, el campo Javier Marquina también ha sido objeto de otras mejoras, como el pintado de la zona perimetral exterior e interior del recinto, así como la instalación de redes perimetrales para evitar la salida de balones.